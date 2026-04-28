FOTO | A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale”

A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale”

Recepția lucrărilor ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud a avut loc astăzi, 28 aprilie 2026.

Cu această ocazie, edilul din Abrud, Radu Tuhuț, a transmis că prin această investiție crește calitatea serviciilor medicale din oraș. Primarul a publicat următorul text pe o rețea de socializare:

,,Astăzi marcăm un moment important pentru comunitatea din Abrud: organizarea recepției la finalizarea lucrărilor de construcție și dotare a Ambulatoriului din cadrul Spitalului „Dr. Alexandru Borza”.

Acest proiect reprezintă un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale și pentru asigurarea unor condiții moderne, sigure și eficiente atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale.

Doresc să mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestei investiții și ne dorim ca noul ambulatoriu să contribuie la o îngrijire medicală mai bună pentru întreaga comunitate.

Sănătatea rămâne o prioritate!”.

Proiectul reabilitării, modernizării și extinderii ambulatoriului spitalului din Abrud are o istorie îndelungată, începută în urmă cu aproape 6 ani. Contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2019, iar lucrările propriu-zise au demarat în septembrie 2021.

„Este un ambulatoriu foarte dorit și așteptat atât de locuitorii din Munții Apuseni, cât și de medicii care profesează în spitalul nostru”, sublinia primarul Radu Tuhuț într-un interviu acordat Ziarului Unirea în toamna anului 2025.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI