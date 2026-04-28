Cum va fi VREMEA în România în mai 2026: Ploi și temperaturi oscilante în ultima lună de primăvară. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în România până la finalul primăverii. În unele regiuni va ploua, iar temperaturile vor oscila de la o săptămână la alta.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele 30 de zile și arată faptul că la începutul intervalului, inclusiv de 1 Mai, vom avea parte de o scădere a temperaturilor. Începând cu data de 4 mai, temperaturile vor fi în creștere, iar regimul pluviometric va fi unul normal pentru această perioadă a anului.

Săptămâna 27 aprilie – 4 mai

Potrivit ANM, în săptămâna 27 aprilie-4 mai, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea estică a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 4 mai -11 mai

În săptămâna 4-11 mai, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 11 mai – 18 mai

În săptămâna 11-18 mai, temperatura medie a aerului va avea valori ce se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 18 mai – 25 mai

În săptămâna 18-25 mai, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, a precizat ANM.

