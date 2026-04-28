Fost primar din Apuseni, mesaj dur la adresa clasei politice: „Primarii sunt doar niște UNELTE”

Lucian Andreica a demisionat în noiembrie 2009 din funcția de primar al comunei Sohodol, localitate din zona Munților Apuseni din Alba.

La 16 ani și jumătate de la acel moment Lucian Andreica face un rechizitoriu dur actualei clase politice. „Primarii sunt doar niște UNELTE ale politicienilor”, spune, în esență, Lucian Andreica.

Iată mesajul integral publicat de acesta în mediul online marți, 21 aprilie 2026.

„A sosit vremea adevărului: am fost primar PNL și în 2009 am demisionat! Atunci am înțeles că primarii sunt doar niște UNELTE! În România, avem 3200 de primari care, cu mici excepții, sunt doar niște unelte pentru politicieni și pentru oamenii din localitățile lor!

De 36 de ani, politicienii au nevoie de voturile adunate de primari, ca să ajungă la putere iar cetățenii care le dau voturile, au nevoie de primari, ca să-i angajeze prin instituțiile statului, sau să le faciliteze accesul la bani publici!

TOTUL ESTE DOAR O ȘMECHERIE, O CORUPȚIE ȘI O HOȚIE GENERALIZATĂ DIN BUGETUL ȚĂRII! Eu, naivul, am vrut să trăim din muncă cinstită! În 2005 am făcut o societate comercială în subordinea CL și acolo am angajat oameni, care erau plătiți din munca lor. Am proiectul pentru abator și fabrică de lapte, din gunoi trebuia să producem curent, iar apa de la Feredeu trebuia să ajungă pe gratis la mulți oameni.

Toate localitățile din Apuseni avem 33.000 hectare de pășunat alpin. Cu 100 euro pe hectar de la APIA, am fi putut încasa 3,3 milioane de euro anual. Într-un an abator, în următorul fabrică de lapte, în celălalt an fabrică de mobilă…fabrici de orice, doar să aibă copiii moților unde lucra. APIA dă bani de 20 de ani, adică peste 60 milioane de euro.

UNDE SUNT BANII DE LA APIA? Din păcate, munca cinstită face OAMENI LIBERI! Șmecheria și funcția la stat, face slugi pentru politicienii hoți și corupți!”

foto: arhivă – imagine a comunei Sohodol

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI