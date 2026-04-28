Curier Județean

FOTO | Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 minute

în

De

Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei

Un cetățean străin, în vârstă de 39 de ani, a fost amendat cu 8.000 de lei după ce a fost depistat de polițiști pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce efectua transport de persoane și bunuri contra cost fără documentele necesare.

Acesta conducea un ansamblu rutier format din autoutilitară și remorcă, iar în urma verificărilor s-a constatat că efectua transport fără a deține copie conformă de transport în cont propriu pentru cursa respectivă.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 26 aprilie a.c., în jurul orei  13.40, polițiștii au depistat pe autostrada A1, la km. 270, pe  sensul de mers Sebeș – Sibiu, un cetățean străin, în vârstă de 39 de ani, în timp ce conducea un ansamblu  rutier format din autoutilitară și remorcă, iar în urma controlului efectuat s-a constatat faptul că acesta efectua transport de persoane și bunuri contracost fară a deține copie conformă de transport în cont propriu pentru transportul efectuat.

Conducătorul ansamblului a fost sancționat contravențional cu amenda în valoare de 8.000 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de utilizarea a autovehiculului pe o perioada de 6 luni, conform H.G. nr. 1317/2023.

Polițiștii Brigăzii Rutiere vor continua acțiunile pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente și pentru creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

