VIDEO ȘTIREA TA | Situație CRITICĂ pe traseele STP! Albaiulienii abia mai pot respira în mijloacele de transport: „Dați-ne voie să coborâm, vă rog!”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

De

Situație CRITICĂ pe traseele STP! Albaiulienii abia mai pot respira în mijloacele de transport: „Dați-ne voie să coborâm, vă rog!”

Situația transportului public din Alba Iulia atinge cote alarmante, după ce tot mai mulți locuitori se plâng că sunt nevoiți să circule înghesuiți în autobuze. Problemele au fost semnalate și săptămâna trecută, când Ziarul Unirea relata deja despre nervii pasagerilor și reducerea frecvenței curselor, dar în ultimele zile tensiunea a crescut.

Călătorii descriu condiții extreme! Oamenii abia se pot mișca în interiorul autobuzelor și întâmpină dificultăți chiar și la coborâre. Scenele surprinse în imagini video trimise redacției de cititori arată oameni sufocați de aglomerație, care încearcă disperat să găsească spațiu.

Citește și: FOTO-VIDEO | Înghesuială și nervi pe traseele din Alba Iulia: Autobuze pline și pasageri revoltați de reducerea curselor și timpul lung de așteptare

Pe fundal se aud vocile oamenilor revoltați: „Dai 5 lei pe un bilet pentru asta? Mai bine stai acasă!”, „Ia uite cum circulă!”, „Sardele!”, „Dați-ne voie să coborâm, vă rog!”

Citește și: VIDEO | Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților

Reducerea curselor, anunțată de primarul Gabriel Pleșa ca fiind temporară, nu a diminuat nemulțumirile. Dimpotrivă, pasagerii ajung la limită și spun că nu mai pot suporta condițiile actuale. Mulți dintre cei afectați sunt vârstnici, navetiști sau elevi, persoane care depind de transportul public pentru a ajunge la muncă, la medic sau la școală.

Redacția Ziarului Unirea continuă să monitorizeze situația și atrage atenția autorităților locale că nemulțumirile cetățenilor cresc pe zi ce trece, în timp ce transportul public se află sub presiune tot mai mare.

