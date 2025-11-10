VIDEO | Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a avut luni o întâlnire cu o parte dintre șoferii STP, în contextul crizei prelungite din transportul public local. Acesta a declarat că situația este generată de litigiile dintre Primărie, AIDA Transport Local și societatea STP, care au dus la blocarea plăților către operatorul de transport.
Citește și: VIDEO | Criza transportului public din Alba Iulia continuă: Angajații STP, din nou la Primărie pentru a cere explicații…
„Problema dânșilor este cunoscută, oarecum, datorită litigiilor între Primăria Alba Iulia, AIDA Transport Local și STP. S-au blocat, sau au fost nevoiți să blochez plățile către societatea de transport public”, a explicat primarul.
Acesta a precizat că municipalitatea a făcut demersuri pentru a remedia situația: „În ședința de Consiliu Local am aprobat o suplimentare de 5,8 milioane de lei tocmai pentru a debloca acest lucru, și am procedat la reducerea cu 30-33% a curselor în municipiu pe perioada noiembrie-decembrie”.
Pleșa a menționat că întâlnirea de luni nu a fost cu reprezentanții conducerii STP, ci cu angajații care se confruntă direct cu problemele salariale. „Astăzi, nu am avut o întâlnire cu conducerea STP, ci cu parte din șoferii și controlorii angajați, care mi-au spus că nu și-au primit niște drepturi salariale. Sigur că aceste discuții se fac între angajator și angajat, dar i-am primit ca să știe și dânșii situația reală”, a spus edilul.
Primarul a explicat că Primăria nu poate face plăți până când facturile nu vor fi refăcute conform înțelegerilor și fără sumele considerate nejustificate. „Mi s-a facturat exact ca și înainte, cu amortizmentul băgat, pe care noi îl contestăm. Am cerut refacerea facturilor conform înțelegerii. Au zis: Nu putem! Cum să nu puteți? Noi nu putem da bun de plată în aceste condiții”, a transmis Gabriel Pleșa.
Edilul a subliniat că municipalitatea nu se opune plăților, ci doar dorește respectarea prevederilor contractuale: „Am făcut un apel la conducerea STP să vină în cursul zilei de mâine, să vedem dacă găsim o cale de deblocare a acestui lucru. Dacă se ajunge la o înțelegere, putem primi facturile miercuri, să le plătim joi, iar până la sfârșitul săptămânii angajații să-și primească salariile.”
În privința nemulțumirilor călătorilor privind reducerea curselor, primarul a explicat că este o măsură temporară: „E un program de criză pe perioada noiembrie-decembrie. După 1 ianuarie, vom relua probabil aproape integral cursele, în funcție de bugetul alocat transportului local.”
