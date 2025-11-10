VIDEO | Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților

Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a avut luni o întâlnire cu o parte dintre șoferii STP, în contextul crizei prelungite din transportul public local. Acesta a declarat că situația este generată de litigiile dintre Primărie, AIDA Transport Local și societatea STP, care au dus la blocarea plăților către operatorul de transport.

„Problema dânșilor este cunoscută, oarecum, datorită litigiilor între Primăria Alba Iulia, AIDA Transport Local și STP. S-au blocat, sau au fost nevoiți să blochez plățile către societatea de transport public”, a explicat primarul.

Acesta a precizat că municipalitatea a făcut demersuri pentru a remedia situația: „În ședința de Consiliu Local am aprobat o suplimentare de 5,8 milioane de lei tocmai pentru a debloca acest lucru, și am procedat la reducerea cu 30-33% a curselor în municipiu pe perioada noiembrie-decembrie”.

Pleșa a menționat că întâlnirea de luni nu a fost cu reprezentanții conducerii STP, ci cu angajații care se confruntă direct cu problemele salariale. „Astăzi, nu am avut o întâlnire cu conducerea STP, ci cu parte din șoferii și controlorii angajați, care mi-au spus că nu și-au primit niște drepturi salariale. Sigur că aceste discuții se fac între angajator și angajat, dar i-am primit ca să știe și dânșii situația reală”, a spus edilul.

Primarul a explicat că Primăria nu poate face plăți până când facturile nu vor fi refăcute conform înțelegerilor și fără sumele considerate nejustificate. „Mi s-a facturat exact ca și înainte, cu amortizmentul băgat, pe care noi îl contestăm. Am cerut refacerea facturilor conform înțelegerii. Au zis: Nu putem! Cum să nu puteți? Noi nu putem da bun de plată în aceste condiții”, a transmis Gabriel Pleșa.

Edilul a subliniat că municipalitatea nu se opune plăților, ci doar dorește respectarea prevederilor contractuale: „Am făcut un apel la conducerea STP să vină în cursul zilei de mâine, să vedem dacă găsim o cale de deblocare a acestui lucru. Dacă se ajunge la o înțelegere, putem primi facturile miercuri, să le plătim joi, iar până la sfârșitul săptămânii angajații să-și primească salariile.”

În privința nemulțumirilor călătorilor privind reducerea curselor, primarul a explicat că este o măsură temporară: „E un program de criză pe perioada noiembrie-decembrie. După 1 ianuarie, vom relua probabil aproape integral cursele, în funcție de bugetul alocat transportului local.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI