FOTO | Theodora Chelarescu, elevă a Colegiului Național „IMC" Blaj, PREMIUL III la Olimpiada Națională de Cultură și Spiritualitate Românească 2026
Theodora Chelarescu, elevă a Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIUL III la Olimpiada Națională de Cultură și Spiritualitate Românească 2026
Theodora Chelarescu, elevă în clasa a XII-a C la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, a obținut un rezultat deosebit la Olimpiada Națională de Cultură și Spiritualitate Românească, desfășurată în perioada 20–23 mai 2026, la Satu Mare.
Ea a reprezentat cu onoare județul Alba și a urcat pe podiumul premianților, obținând locul al III-lea.
„Un suflet ales, înzestrată cu talent și sensibilitate, modestie și cumințenie, Theodora a crescut frumos, iar anul acesta a cules roadele muncii și perseverenței sale, la cea de-a treia participare la această competiție.
Îi apreciem calitățile, rezultatele și efortul depus și îi mulțumim pentru că a dus numele colegiului nostru pe podiumul unei competiții unde se întâlnesc tineri deosebiți, care știu să îmbine, cu inteligență și sensibilitate, cultura, literatura și spiritualitatea în lucrări de excepție.
Profesori coordonatori:
Carmen Simu – diriginte și profesor de Limba și literatura română
Mariana Borșan – profesor de Religie ortodoxă
Felicitări, Theodora!
Felicitări și tuturor celor care îi îndrumă pașii spre bine și frumos!”, au transmis reprezentanții colegiului blăjean.
