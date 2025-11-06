FOTO-VIDEO | Înghesuială și nervi pe traseele din Alba Iulia: Autobuze pline și pasageri revoltați de reducerea curselor și timpul lung de așteptare

Înghesuială și nervi pe traseele din Alba Iulia: Autobuze pline și pasageri revoltați de reducerea curselor și timpul lung de așteptare

Situație tot mai tensionată în Alba Iulia, unde călătorii se plâng că sunt nevoiți să circule înghesuiți în autobuze, după ce programul mijloacelor de transport a fost redus. Mulți dintre cei afectați sunt vârstnici, care folosesc zilnic transportul public pentru a ajunge la medic, la piață sau la diverse evenimente, dar și navetiștii care trebuie să ajungă la serviciu, precum și elevii.

„Nu am crezut că voi vedea așa ceva în Alba Iulia, să se înghesuie atâta lume într-un autobuz!”, spune revoltat un călător. Scenele de aglomerație din mijloacele de transport i-au șocat pe mulți locuitori, care spun că orașul nu s-a mai confruntat cu o asemenea situație de ani buni.

„Trebuie să ajung la înmormântare și stau de un ceas, se gată, îngroapă mortul până ajungem noi”, spune revoltată o femeie în vârstă. Alți localnici spun că modificările s-au simțit rapid: „Acum nu știu de ce vin așa rar. Sunt de 35 de ani în Alba Iulia și a fost o perioadă când circulația era mai rară, dar apoi s-a îmbunătățit”.

Unii călători încearcă totuși să privească situația cu înțelegere, spunând că probabil compania de transport se confruntă cu probleme interne. „Stai în perioada asta, dacă te grăbești, normal că trebuie să iei taxiul sau altceva, dar probabil au și ei problemele lor”, a spus o femeie.

Chiar și așa, pentru mulți pensionari, noile schimbări complică semnificativ deplasările zilnice. „Avem un microbuz care merge din oră în oră și e bine pentru noi pensionarii, dar pentru ceilalți e greu”, a declarat o femeie aflată în stație. Alții recunosc că așteaptă mult mai mult decât de obicei: „Da, da, da, vin cam la 20 de minute. Înainte veneau la 10-15”.

Nemulțumirea crește, iar oamenii spun că reducerea curselor a dus nu doar la aglomerație, ci și la întârzieri majore. „Nu mai au bani, domnule, că de-aia merg mai rar!”, a spus un alt călător, explicând, cu o notă de resemnare, că situația financiară a operatorului ar putea fi cauza principală.

