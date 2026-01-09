Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | Singurul cetățean al satului Oncești, ajutat de polițiștii din Alba: A primit medicamente și alimente

Bogdan Ilea

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Singurul cetățean al satului Oncești, județul Alba, ajutat de polițiști: A primit medicamente și alimente

Izolat de nămeți și lipsit de acces la tratament, singurul locuitor al satului Oncești a primit ajutorul polițiștilor din Mogoș, care au străbătut pe jos doi kilometri prin zăpadă de peste jumătate de metru pentru a-i duce medicamente și alimente necesare.

Potrivit IPJ Alba, în cursul zilei de ieri, 8 ianuarie 2026, Polițiștii Postului de Poliție Mogoș au fost sesizați cu privire la faptul că, singurul cetățean al satului Oncești, este izolat din cauza zăpezii și are nevoie de medicamentele de tensiune, care îi sunt indispensabile. 

Pe o distanță de aproximativ 2 kilometri de mers pe jos și prin zăpada care măsoară peste 50 de centimetri, misiunea colegilor noștri nu a fost deloc ușoară, dar dorința de a acorda sprijin a învins. 

Polițiștii au ajuns la locuința bărbatului cu medicamentele necesare, dar și cu câteva alimente, care îi vor fi de folos.

Drumul se oprește, misiunea noastră, nu!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un început de zi mai sănătos și mai fericit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

9 ianuarie 2026

De

Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un început de zi mai sănătos și mai fericit Asociația „Just Streets”, în parteneriat cu Primăria Cugir, va implementa un proiect-pilot. Circulația autoturismelor va fi restricționată, între orele 07:30 și 08:30, pe strada din fața Școlii […]

Citește mai mult

Curier Județean

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv si AB negativ: ,,Cererea de sânge este mare”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

9 ianuarie 2026

De

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv si AB negativ: ,,Cererea de sânge este mare” Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, vineri, 9 ianuarie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O pozitiv, O […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE VIDEO | INCENDIU în Alba Iulia: Un autoturism a luat foc în zona Casei de Cultură. Focul s-a propagat și la o mașină din proximitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

9 ianuarie 2026

De

INCENDIU în Alba Iulia: Un autoturism a luat foc în zona Casei de Cultură Un incendiu a izbucnit vineri după-masa, în jurul orei 15.20, la un autoturism aflat în zona Casei de Cultură din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia, pe Bd-ul. 1 Decembrie 1918, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a te duce undeva”

Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a...
Actualitateacum 4 ore

Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest: Decizie la Curtea de Apel București

Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 26 de minute

FOTO | Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni aflați pe teren

Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni...
Ştirea zileiacum 5 ore

FOTO | Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați

Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la...

Curier Județean

Curier Județeanacum 57 de minute

VIDEO | Singurul cetățean al satului Oncești, ajutat de polițiștii din Alba: A primit medicamente și alimente

Singurul cetățean al satului Oncești, județul Alba, ajutat de polițiști: A primit medicamente și alimente Izolat de nămeți și lipsit...
Curier Județeanacum 3 ore

Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un început de zi mai sănătos și mai fericit

Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 ore

De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia

De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național

Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar

Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni

8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea