VIDEO | Singurul cetățean al satului Oncești, ajutat de polițiștii din Alba: A primit medicamente și alimente

Singurul cetățean al satului Oncești, județul Alba, ajutat de polițiști: A primit medicamente și alimente

Izolat de nămeți și lipsit de acces la tratament, singurul locuitor al satului Oncești a primit ajutorul polițiștilor din Mogoș, care au străbătut pe jos doi kilometri prin zăpadă de peste jumătate de metru pentru a-i duce medicamente și alimente necesare.

Potrivit IPJ Alba, în cursul zilei de ieri, 8 ianuarie 2026, Polițiștii Postului de Poliție Mogoș au fost sesizați cu privire la faptul că, singurul cetățean al satului Oncești, este izolat din cauza zăpezii și are nevoie de medicamentele de tensiune, care îi sunt indispensabile.

Pe o distanță de aproximativ 2 kilometri de mers pe jos și prin zăpada care măsoară peste 50 de centimetri, misiunea colegilor noștri nu a fost deloc ușoară, dar dorința de a acorda sprijin a învins.

Polițiștii au ajuns la locuința bărbatului cu medicamentele necesare, dar și cu câteva alimente, care îi vor fi de folos.

Drumul se oprește, misiunea noastră, nu!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI