VIDEO | Semnal de alarmă tras la Alba Iulia de Federația Patronatelor din Industria Ospitalității: „Celelalte industrii s-au dus, iar turismul îl avem și nu vrem să-l dezvoltăm!”

Casa Verde 2025: Buget record pentru program în acest an. Care este valoarea propusă Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că va propune pentru acest an un buget-record de 2,2 miliarde de lei pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care persoanele fizice își pot produce singuri energie din panouri solare. În plus, va demara în […]