Ştirea zilei

Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

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Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică

O avarie majoră la rețeaua de energie electrică din Alba Iulia și Micești a lăsat fără curent peste 150 de străzi. Avaria a avut loc în jurul orei 10:14, iar termenul de remediere este momentan indisponibil, conform distributie-energie.ro. 

Petrecerea Divorțaților

Străzile afectate de avaria de curent din Alba Iulia și Micești:

Loc: ALBA IULIA, Strada: ABRUDULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALBA REGIA

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALBAC (Alba-Micesti)

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA BAISOARA (Alba-Micesti)

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA CETINEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA POPII

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA STEJARILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALESSANDRIA

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEXANDRU LAPUSNEANU

Loc: ALBA IULIA, Strada: ANINA

Loc: ALBA IULIA, Strada: APOLLO

Loc: ALBA IULIA, Strada: ARADULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: ARIESENI

Loc: ALBA IULIA, Strada: AZUR (Alba-Micesti)

Loc: ALBA IULIA, Strada: BABA NOVAC

Loc: ALBA IULIA, Strada: BALADEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: BECLEAN

Loc: ALBA IULIA, Strada: BICAZ

Loc: ALBA IULIA, Strada: BISTRA (Alba-Micesti)

Loc: ALBA IULIA, Strada: BLANDIANA

Loc: ALBA IULIA, Strada: BUCIUM

Loc: ALBA IULIA, Strada: BUZIAS

Loc: ALBA IULIA, Cale: CALEA MOTILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: CALUGARILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: CANTONULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: CARPATI

Loc: ALBA IULIA, Strada: CERBULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: CIGAS

Loc: ALBA IULIA, Strada: CIPRIAN PORUMBESCU

Loc: ALBA IULIA, Strada: COMARNIC

Loc: ALBA IULIA, Strada: CONDEIULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: CONSTANTIN BRANCUSI

Loc: ALBA IULIA, Strada: CONSTANTIN GALERIU

Loc: ALBA IULIA, Strada: CONSTANTIN NOICA

Loc: ALBA IULIA, Strada: CORNEL MEDREA

Loc: ALBA IULIA, Strada: DAVID PRODAN

Loc: ALBA IULIA, Strada: DINU LIPATTI

Loc: ALBA IULIA, Strada: DRAGASANI

Loc: ALBA IULIA, Strada: DUMITRU STANILOAIE

Loc: ALBA IULIA, Strada: ELIXIRULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: FAGARAS

Loc: ALBA IULIA, Strada: FENES

Loc: ALBA IULIA, Strada: FRATII JDERI

Loc: ALBA IULIA, Strada: GARDA

Loc: ALBA IULIA, Strada: GARII

Loc: ALBA IULIA, Strada: GEORGE ENESCU

Loc: ALBA IULIA, Strada: GOVORA

Loc: ALBA IULIA, Strada: HOREZU

Loc: ALBA IULIA, Strada: I.L.CARAGIALE

Loc: ALBA IULIA, Strada: IANCU JIANU

Loc: ALBA IULIA, Strada: INEU

Loc: ALBA IULIA, Strada: ION CREANGA

Loc: ALBA IULIA, Strada: IOSIF SARBU

Loc: ALBA IULIA, Strada: LIPOVA

Loc: ALBA IULIA, Strada: LIVIU REBREANU

Loc: ALBA IULIA, Strada: LOTRU

Loc: ALBA IULIA, Strada: LUPSA

Loc: ALBA IULIA, Strada: MARTE

Loc: ALBA IULIA, Strada: MASLINULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: MIHAIL JORA

Loc: ALBA IULIA, Strada: MIHAIL KOGALNICEANU

Loc: ALBA IULIA, Strada: MIHAIL SADOVEANU

Loc: ALBA IULIA, Strada: MILENIUM

Loc: ALBA IULIA, Strada: MINIS

Loc: ALBA IULIA, Strada: MIRCEA ELIADE

Loc: ALBA IULIA, Strada: MODENA

Loc: ALBA IULIA, Strada: MONEASA

Loc: ALBA IULIA, Strada: MUNCEL

Loc: ALBA IULIA, Strada: MUZICANTILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: NADA FLORILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: NAPOCA

Loc: ALBA IULIA, Strada: NAZARETH ILLIT

Loc: ALBA IULIA, Strada: NEGRILEASA

Loc: ALBA IULIA, Strada: NEGRU VODA

Loc: ALBA IULIA, Strada: NERA

Loc: ALBA IULIA, Strada: NICOLAE LINCA

Loc: ALBA IULIA, Strada: OASA

Loc: ALBA IULIA, Strada: OCOLIS

Loc: ALBA IULIA, Strada: OCTAVIAN PALER

Loc: ALBA IULIA, Strada: ORIZONT ( Alba – Micesti) 1

Loc: ALBA IULIA, Strada: PADIS

Loc: ALBA IULIA, Strada: PADURII (Alba-Micesti)

Loc: ALBA IULIA, Strada: PARANG

Loc: ALBA IULIA, Strada: PARAUL IOVULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: PARAULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: PETRU CERCEL

Loc: ALBA IULIA, Strada: POSADA

Loc: ALBA IULIA, Strada: POSTAVARULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: PRISLOP

Loc: ALBA IULIA, Strada: PUTNA

Loc: ALBA IULIA, Strada: RADESTI

Loc: ALBA IULIA, Strada: RADNA

Loc: ALBA IULIA, Strada: RAMET

Loc: ALBA IULIA, Strada: RANCA

Loc: ALBA IULIA, Strada: RECAS

Loc: ALBA IULIA, Strada: ROICA

Loc: ALBA IULIA, Strada: ROMA

Loc: ALBA IULIA, Strada: ROMANITA

Loc: ALBA IULIA, Strada: SALAJ

Loc: ALBA IULIA, Strada: SCARISOARA

Loc: ALBA IULIA, Strada: SEPTIMIU ALBINI

Loc: ALBA IULIA, Strada: SERENADEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: SERGIU CELIBIDACHE

Loc: ALBA IULIA, Strada: SLIVE

Loc: ALBA IULIA, Strada: SOARELUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: SOMES

Loc: ALBA IULIA, Strada: SPIRU HARET

Loc: ALBA IULIA, Strada: STADIONULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: STEFAN PASCU

Loc: ALBA IULIA, Strada: STUFULU

Loc: ALBA IULIA, Strada: SURIANULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: TARNITA

Loc: ALBA IULIA, Strada: TIBRU

Loc: ALBA IULIA, Strada: TOPORASILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: TRESTIEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: TUBEROZELOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: URICANI

Loc: ALBA IULIA, Strada: VACANTEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: VALEA ARGINTULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: VALEA DEVII

Loc: ALBA IULIA, Strada: VARESE

Loc: ALBA IULIA, Strada: VARTOP

Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE ALECSANDRI

Loc: ALBA IULIA, Strada: VENETIA

Loc: ALBA IULIA, Strada: VIDRA

Loc: ALBA IULIA, Strada: VIORELELOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: VLADEASA

Loc: ALBA IULIA, Strada: ZARANDULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: ZONA DINAMITA

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: APUSENI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: BOBALNA

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: BRADULUI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: BUJORULUI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CALEA LABULUI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CALISTRAT HOGAS

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CAZARMA

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CUMPENEI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CURCUBEULUI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: DRAGASANI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: GARII

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: INULUI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: LAPUSULUI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: MAGUREI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: MIORITEI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: PADIS

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: PONOR
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: POSTAVARULUI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: SCARISOAREI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: STRUNGA

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: TRESTIEI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: URANUS

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: URICANI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VALCELE

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VALEA AURULUI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VALEA POPII

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VIADANA

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: ZAVOI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: ZLATNEI

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: ZONA CICAS

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