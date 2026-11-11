Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică
Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică
O avarie majoră la rețeaua de energie electrică din Alba Iulia și Micești a lăsat fără curent peste 150 de străzi. Avaria a avut loc în jurul orei 10:14, iar termenul de remediere este momentan indisponibil, conform distributie-energie.ro.
Străzile afectate de avaria de curent din Alba Iulia și Micești:
Loc: ALBA IULIA, Strada: ABRUDULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: ALBA REGIA
Loc: ALBA IULIA, Strada: ALBAC (Alba-Micesti)
Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA BAISOARA (Alba-Micesti)
Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA CETINEI
Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA POPII
Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA STEJARILOR
Loc: ALBA IULIA, Strada: ALESSANDRIA
Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEXANDRU LAPUSNEANU
Loc: ALBA IULIA, Strada: ANINA
Loc: ALBA IULIA, Strada: APOLLO
Loc: ALBA IULIA, Strada: ARADULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: ARIESENI
Loc: ALBA IULIA, Strada: AZUR (Alba-Micesti)
Loc: ALBA IULIA, Strada: BABA NOVAC
Loc: ALBA IULIA, Strada: BALADEI
Loc: ALBA IULIA, Strada: BECLEAN
Loc: ALBA IULIA, Strada: BICAZ
Loc: ALBA IULIA, Strada: BISTRA (Alba-Micesti)
Loc: ALBA IULIA, Strada: BLANDIANA
Loc: ALBA IULIA, Strada: BUCIUM
Loc: ALBA IULIA, Strada: BUZIAS
Loc: ALBA IULIA, Cale: CALEA MOTILOR
Loc: ALBA IULIA, Strada: CALUGARILOR
Loc: ALBA IULIA, Strada: CANTONULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: CARPATI
Loc: ALBA IULIA, Strada: CERBULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: CIGAS
Loc: ALBA IULIA, Strada: CIPRIAN PORUMBESCU
Loc: ALBA IULIA, Strada: COMARNIC
Loc: ALBA IULIA, Strada: CONDEIULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: CONSTANTIN BRANCUSI
Loc: ALBA IULIA, Strada: CONSTANTIN GALERIU
Loc: ALBA IULIA, Strada: CONSTANTIN NOICA
Loc: ALBA IULIA, Strada: CORNEL MEDREA
Loc: ALBA IULIA, Strada: DAVID PRODAN
Loc: ALBA IULIA, Strada: DINU LIPATTI
Loc: ALBA IULIA, Strada: DRAGASANI
Loc: ALBA IULIA, Strada: DUMITRU STANILOAIE
Loc: ALBA IULIA, Strada: ELIXIRULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: FAGARAS
Loc: ALBA IULIA, Strada: FENES
Loc: ALBA IULIA, Strada: FRATII JDERI
Loc: ALBA IULIA, Strada: GARDA
Loc: ALBA IULIA, Strada: GARII
Loc: ALBA IULIA, Strada: GEORGE ENESCU
Loc: ALBA IULIA, Strada: GOVORA
Loc: ALBA IULIA, Strada: HOREZU
Loc: ALBA IULIA, Strada: I.L.CARAGIALE
Loc: ALBA IULIA, Strada: IANCU JIANU
Loc: ALBA IULIA, Strada: INEU
Loc: ALBA IULIA, Strada: ION CREANGA
Loc: ALBA IULIA, Strada: IOSIF SARBU
Loc: ALBA IULIA, Strada: LIPOVA
Loc: ALBA IULIA, Strada: LIVIU REBREANU
Loc: ALBA IULIA, Strada: LOTRU
Loc: ALBA IULIA, Strada: LUPSA
Loc: ALBA IULIA, Strada: MARTE
Loc: ALBA IULIA, Strada: MASLINULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: MIHAIL JORA
Loc: ALBA IULIA, Strada: MIHAIL KOGALNICEANU
Loc: ALBA IULIA, Strada: MIHAIL SADOVEANU
Loc: ALBA IULIA, Strada: MILENIUM
Loc: ALBA IULIA, Strada: MINIS
Loc: ALBA IULIA, Strada: MIRCEA ELIADE
Loc: ALBA IULIA, Strada: MODENA
Loc: ALBA IULIA, Strada: MONEASA
Loc: ALBA IULIA, Strada: MUNCEL
Loc: ALBA IULIA, Strada: MUZICANTILOR
Loc: ALBA IULIA, Strada: NADA FLORILOR
Loc: ALBA IULIA, Strada: NAPOCA
Loc: ALBA IULIA, Strada: NAZARETH ILLIT
Loc: ALBA IULIA, Strada: NEGRILEASA
Loc: ALBA IULIA, Strada: NEGRU VODA
Loc: ALBA IULIA, Strada: NERA
Loc: ALBA IULIA, Strada: NICOLAE LINCA
Loc: ALBA IULIA, Strada: OASA
Loc: ALBA IULIA, Strada: OCOLIS
Loc: ALBA IULIA, Strada: OCTAVIAN PALER
Loc: ALBA IULIA, Strada: ORIZONT ( Alba – Micesti) 1
Loc: ALBA IULIA, Strada: PADIS
Loc: ALBA IULIA, Strada: PADURII (Alba-Micesti)
Loc: ALBA IULIA, Strada: PARANG
Loc: ALBA IULIA, Strada: PARAUL IOVULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: PARAULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: PETRU CERCEL
Loc: ALBA IULIA, Strada: POSADA
Loc: ALBA IULIA, Strada: POSTAVARULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: PRISLOP
Loc: ALBA IULIA, Strada: PUTNA
Loc: ALBA IULIA, Strada: RADESTI
Loc: ALBA IULIA, Strada: RADNA
Loc: ALBA IULIA, Strada: RAMET
Loc: ALBA IULIA, Strada: RANCA
Loc: ALBA IULIA, Strada: RECAS
Loc: ALBA IULIA, Strada: ROICA
Loc: ALBA IULIA, Strada: ROMA
Loc: ALBA IULIA, Strada: ROMANITA
Loc: ALBA IULIA, Strada: SALAJ
Loc: ALBA IULIA, Strada: SCARISOARA
Loc: ALBA IULIA, Strada: SEPTIMIU ALBINI
Loc: ALBA IULIA, Strada: SERENADEI
Loc: ALBA IULIA, Strada: SERGIU CELIBIDACHE
Loc: ALBA IULIA, Strada: SLIVE
Loc: ALBA IULIA, Strada: SOARELUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: SOMES
Loc: ALBA IULIA, Strada: SPIRU HARET
Loc: ALBA IULIA, Strada: STADIONULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: STEFAN PASCU
Loc: ALBA IULIA, Strada: STUFULU
Loc: ALBA IULIA, Strada: SURIANULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: TARNITA
Loc: ALBA IULIA, Strada: TIBRU
Loc: ALBA IULIA, Strada: TOPORASILOR
Loc: ALBA IULIA, Strada: TRESTIEI
Loc: ALBA IULIA, Strada: TUBEROZELOR
Loc: ALBA IULIA, Strada: URICANI
Loc: ALBA IULIA, Strada: VACANTEI
Loc: ALBA IULIA, Strada: VALEA ARGINTULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: VALEA DEVII
Loc: ALBA IULIA, Strada: VARESE
Loc: ALBA IULIA, Strada: VARTOP
Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE ALECSANDRI
Loc: ALBA IULIA, Strada: VENETIA
Loc: ALBA IULIA, Strada: VIDRA
Loc: ALBA IULIA, Strada: VIORELELOR
Loc: ALBA IULIA, Strada: VLADEASA
Loc: ALBA IULIA, Strada: ZARANDULUI
Loc: ALBA IULIA, Strada: ZONA DINAMITA
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: APUSENI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: BOBALNA
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: BRADULUI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: BUJORULUI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CALEA LABULUI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CALISTRAT HOGAS
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CAZARMA
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CUMPENEI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CURCUBEULUI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: DRAGASANI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: GARII
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: INULUI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: LAPUSULUI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: MAGUREI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: MIORITEI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: PADIS
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: PONOR
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: POSTAVARULUI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: SCARISOAREI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: STRUNGA
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: TRESTIEI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: URANUS
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: URICANI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VALCELE
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VALEA AURULUI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VALEA POPII
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VIADANA
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: ZAVOI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: ZLATNEI
Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: ZONA CICAS
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