VIDEO| Se DESCHIDE autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, între Sebeș și Alba Iulia. Se va putea circula de Ziua Națională, promisiuni ferme

Se DESCHIDE autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, între Sebeș și Alba Iulia. Se va putea circula de Ziua Națională, promisiuni ferme!

Astăzi câțiva reprezentanți ai CNAIR împreună cu câțiva politicieni din Alba, printre care: deputatul Florin Roman, europarlamentarul Mircea Hava, președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel, prefectul de Alba, Nicolae Albu și vicepreședintele Consiliului Județean Marius Hațegan au făcut o vizită pe lotul 1 al autostrăzii Sebeș-Turda pentru a urmării stadiul lucrărilor. Aceștia au fost însoțiți de directorul Pizzarotti, Eusebio Caretta.

Practic a fost vizitat tot lotul de la nodul rutier Sebeș și până la km 15 unde începe pasajul rutier peste calea ferată de la Alba Iulia Nord.

La finalul vizitei de lucru, atât politicienii cât și reprezentanții CNAIR și ai Impresa Pizzarotti au declarat pentru ziarulunirea.ro că până la 1 decembrie 2020 se va deschide circulația pe 15 kilometri din autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1. Circulația se va deschide de la Sebeș pe bretelele mici 5 și 6 care fac legătura cu sensurile giratorii deja existente până la Alba Iulia Nord.

Deci nodul rutier Alba Iulia Sud va fi terminat complet, iar de la km 14,8 vor fi restricții de trafic, în sensul că se va circula numai pe un sens de mers, iar ieșirea și intrarea se va face doar pe una dintre bretele.

Declarații deschidere autostradă, la nodul Sebeș:

„Eu mă bucur că în vară, eram aici cu primul ministru și 99 % nu credeau că lucrările vor ajunge în stadiul acesta. Iată că suntem la 90 și ceva la sut[ și dacă Dumnezeu ține acum cu noi, autostrada va fi gata în acest an, dacă se poate munci în continuare în același ritm. Constructorii s-au mobilizat, Guvernul plătește și este o realizare a Guvernului Orban. De data asta nu sunt povești, minciuni, că ba mâine, ba poimâine. Seriozitatea, este lucrul care ne caracterizează, suntem serioși și știm să mințim oamenii”, a declarat europarlamentarul Mircea Hava.

Mihai Felician Cerniștean, consilierul Marianei Ioniță, a declarat că „atât constructorul Pizzaroti, cât și membrii decidenți, vrem să mulțumim unor oameni. Primul este premierul României, Ludovic Orban, care a venit direct, s-a implicat aici și, orice problemă am avut, ușa ne-a fost deschisă. Ministrul Bode, care, s-a implicat cu toată hărnicia, destoinicia. A vrut să demonstreze că în România se poate și se pot face lucruri serioase cu oameni care sunt destoinici. În momentul acesta, inclusiv cei de la DRDP Cluj, doamna Mariana Ioniță care, de acasă, dirijează toată activitatea companiei, putem să spunem că, aproape 100%, în 1 decembrie, 14 din 15 kilometri din acest lot 1, Pizzarotti, va fi dat în trafic și sperăm ca anul viitor să fie finalizat tot.

Ca să închidem într-un ton vesel și optimist, ne găsim pe breteaua care face descărcarea de la autostrada care vine și va intra pe autostrada Sebeș-Sibiu, puteți vedea că suntem exact pe nodul central. Vreau să spun că este una dintre cele mai mari lucrări, nodul de la Sebeș, este una dintre cele mai mari lucrări de infrastructură rutieră din România.

Va fi o singură restricție, la ieșirea către Turda, unde teoretic de pe calea 1 se va trece pe calea 2, pentru că se lucrează la acea traversare peste drumul național.”

Realizare marcaje:

De asemenea, deputatul Florin Roman a declarat că: ,,Ministrul de la acea vreme, un om care s-a uitat la județul Alba și, nu îmi este rușine să spun, chiar dacă omul are probleme de natură penală, atunci când am avut nevoie de o mână de ajutor, am prins aceea idee de finanțare a unei bucăți de autostradă Sebeș-Turda pe primul exercițiu financiar.

Marele merit a lui Ion Dumitrel este că a reușit să elibereze avizele și certificatul de urbanism, dacă vă amintiți, în 24 de zile și dumneavoastră, care vă ocupați de treaba asta, vă dați seama ce înseamnă să dai drumul la un certificat de urbanism, cu toate avizele, pe 24 de zile.

Mircea Hava s-a luptat atunci pentru că proiectul inițial nu era decât ieșirea de Nord, nu era ieșirea de Sud în proiectul inițial și a obținut și a doua coborâre, descărcare la Sud de Alba Iulia. Împreună cu primaul de la Ocna Mureș, Silviu Vințeler, am modificat proiectul tehnic și pentru ieșirea de la Unirea, care nu era inițial în acesta.

Am învățat din lecția Cugirului, am dat drumul în 24 de zile la certificat, dar și cu două noi descărcări. În privința Cugirului, e licitată proiectarea și execuția, termen de realizare fiind de 3 ani, proiectare plus parte de execuție, tot de la colegii noștrii de CNAIR și ne bucurăm că facem treabă, deoarece lucrurile astea, în cele din urmă, vor rămâne pentru oamenii de aici. Oameni icare ne și înjurau acum se pot bucura de ele.”

Vizita pe lotul 1, filmat cu o cameră de bord:

„Cum ați văzut, parcurgând jumătate din traseu, se lucrează în orice punct, mobilizarea, sunt convins că este la saturație. Am lucrat și weekend-ul trecut și, vom lucra și weekend-ul acesta. Restricțiile despre care este vorba vor fi aplicate la kilometrul 14, acolo unde se va trece de la calea 1, pentru cei care merg în direcția Turda, la calea 2 și se va descărca pe DN1. În zilele următoare se va completa traseul, drumul național, relocat peste pasaj. Pe restul traseului, nu sunt prevăzute a fi aplicate alte restricții. Accelerarea lucrărilor nu înseamnă a face rabat de la calitate, suntem supraveheați nu numai de inginerii noștri, ci de inginerul consultant al DRDP Cluj și de celelalte componente ale CNAIR-ului, dar dacă condițiile vor rămâne aceleași se va lucra în continuare până la atingerea obiectivului”, a declarat Eusebio Caretta, managerul de proiect al lotului 1.

Întrebat când estimează că vor fi finalizate toate nodurile rutiere, cel de la Sebeș și cel de la Alba Iulia Nord, acesta a răspuns că „cel se la Sebeș și Alba Iulia Nord, ultimul program de lucrare despre care s-a discutat, vorbim despre primăvara anului viitor, începutul lunii iunie”.

Declarații la Alba Iulia Nord:

„CNAIR nu are în acest moment nici o problemă cu plățile. Din contră, datorită faptului că Guvernul Orban s-a îngrijit, cu toate forțele ca să facă posibil tot ce se întâmpla acum în România.

Pizzarotti este unul dintre antreprenorii care pot spuen că am făcut toate demersurile necesare ca să dea cu rapiditate toate sumele de bani ca să putem definitiva lucrările. Și dacă au fost anumite claim-uri sau anumite revendicări, noi le-am făcut în așa fel încât să fie cât mai repede rezolvate. Eu cred că există o relație mai mult decât bună, românii își plătesc datoriile, românii sunt de cuvânt, antreprenorii, care vin din străinătate, să facă bine să înteleagă că asta-i țara noastră, noi facem regulile și noi mai facem un lucru: noi îi plătim pentru serviciile pe care ni le fac.

Noi nu vrem nimic altceva, decât să vină și să ne facă treaba pentru care sunt plătiți„, a completat Mihai Felician Cerniștean, consilierul Marianei Ioniță.

Așternere balast stabilizat Oarda:

Strabag – asfaltări în nodul rutier Sebeș: