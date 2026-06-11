Curier Județean

Amenzi de peste 8.000 de lei aplicate de polițiștii din Alba Iulia: Acțiune pe pe raza municipiului pentru menținerea unui climat de siguranță publică

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

în

De

ALBA FEST 2026

Amenzi de peste 8.000 de lei aplicate de polițiștii din Alba Iulia: Acțiune pe pe raza municipiului pentru menținerea unui climat de siguranță publică

Polițiștii din municipiul Alba Iulia au efectuat, miercuri, 10 iunie 2026, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul acesteia, oamenii legii au constatat 37 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 8.052 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 iunie 2026, polițiștii din municipiul Alba Iulia au desfășurat o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 85 de verificări de persoane și peste 40 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 37 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 8.052 de lei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

10 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

în

11 iunie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează astăzi, 11 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Aproape de comă alcoolică la volan, la 74 de ani: Vârstnic din Vinerea, REȚINUT după ce a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

11 iunie 2026

De

Aproape de comă alcoolică la volan, la 74 de ani: Vârstnic din Vinerea, REȚINUT după ce a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea Un bărbat de 74 de ani a provocat un accident rutier la Vinerea după ce ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un autoturism […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Blăjean de 46 de ani, reținut pentru tâlhărie: A agresat un vârstnic de 71 de ani, din Alba Iulia, și i-a luat din buzunar, 800 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

11 iunie 2026

De

VIDEO | Blăjean de 46 de ani, reținut pentru tâlhărie: A agresat un vârstnic de 71 de ani, din Alba Iulia, și i-a luat din buzunar, 800 de lei Un bărbat de 46 de ani, din Blaj, a fost reținut de oamenii legii după ce ar fi agresat fizic un vârstnic, de 71 de ani, […]

Citește mai mult