Amenzi de peste 8.000 de lei aplicate de polițiștii din Alba Iulia: Acțiune pe pe raza municipiului pentru menținerea unui climat de siguranță publică

Polițiștii din municipiul Alba Iulia au efectuat, miercuri, 10 iunie 2026, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul acesteia, oamenii legii au constatat 37 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 8.052 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 iunie 2026, polițiștii din municipiul Alba Iulia au desfășurat o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 85 de verificări de persoane și peste 40 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 37 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 8.052 de lei.

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