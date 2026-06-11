FOTO | Alecsandru Boloage (taekwondo) – sporturi olimpice și Andrei Irimie (powerlifting) – sporturi neolimpice, sportivii anului 2025 – în Alba | Alin Moldovan și Ovidiu Pănăzan, antrenorii anului, la Gala Sportului Județean 2025

Alecsandru Boloage (taekwondo) – sporturi olimpice și Andrei Irimie (powerlifting) – sporturi neolimpice, sportivii anului 2025 – în Alba | Alin Moldovan și Ovidiu Pănăzan, antrenorii anului, la Gala Sportului Județean 2025

Sportivii și antrenorii desemnați cei mai buni din județul Alba în anul 2025 provin din taekwondo (la secțiunea sporturi olimpice) și powerlifting (la secțiunea sporturi neolimpice), discipline în care au obținut rezultate importante la nivel național și internațional.

Aceștia au fost premiați astăzi după amiază în cadrul „Galei Sportului”. Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Alba, s-a desfășurat la Alba Iulia, la Casa de Cultură a Studenților.

*Alecsandru Boloage, sportivul anului 2025 la sporturi olimpice

La secțiunea sporturi olimpice, titlul de cel mai bun sportiv al județului Alba a fost obținut de Alecsandru Boloage, legitimat la CS Unirea Alba Iulia.

În anul 2025, acesta a obținut medalia de bronz la Campionatul European de Tineret, rezultat care reprezintă cea mai importantă performanță a sezonului. Tot în acest an, a câștigat titlurile naționale la

toate cele trei categorii de vârstă la care a concurat – juniori, tineret și seniori. La nivel internațional, a mai obținut medalia de argint la Greece Open Junior.

Trofeul pentru cel mai bun antrenor la secțiunea sporturi olimpice i-a fost acordat lui Alin Moldovan, de la CS Unirea Alba Iulia.

Rezultatele obținute de cei doi sportivi și de antrenorii lor au contribuit la clasarea lor pe primele locuri în ierarhia sportivă a județului Alba pentru anul 2025.

*Andrei Irimie, sportivul anului 2025 la sporturi neolimpice

Titlul de cel mai bun sportiv la secțiunea sporturi neolimpice i-a revenit lui Andrei Nicolae Irimie, legitimat la CS Unirea Alba Iulia. Rezultatele care au stat la baza acestei distincții includ titlul de campion mondial de seniori la disciplina împins din culcat, categoria 83 kg, obținut la Campionatul Mondial de Seniori desfășurat în Islanda, în luna noiembrie 2024.

De asemenea, la Campionatele Naționale de Seniori a câștigat șase medalii de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz. La categoria antrenori, trofeul i-a fost acordat lui Ovidiu Pănăzan, reprezentând CSU Alba Iulia, CS Unirea Alba Iulia și CS Zamolxis Alba Iulia. Ovidiu Pănăzan a fost desemnat pentru al 11-lea an consecutiv antrenorul anului în județul Alba.

Sportivi și antrenori pe fiecare ramură de sport:

*airsoft: Daniel Valentin Pop; antrenori: Alexandru Pop și Alexandru Tudor Florea (ACS de Airsoft „Super Daddys” Alba Iulia);

*arc sportiv: Kiss Kinga Ildiko; antrenor Ladanyi Arpad Csaba (CSM Unirea Alba Iulia);

*atletism: Mihaela Maria Blaga (AC „Mica Romă” Blaj/ CSU Alba Iulia); antrenori: Gabriel Avram (LPS/CS Unirea Alba Iulia), Mariana Bucerzan (CS Unirea Alba Iulia), Mihaela Simona Vlas (LPS/CS Unirea Alba Iulia), Cristina Man (CSȘ Blaj/AC „Mica Romă” Blaj/CSU Alba Iula), Rareș Imre Miklos (CSȘ Blaj), Ioana Niculina Bozdog (Atletich Aiud), Andras Gaspar (Luceafărul Jidvei), Gheorghe Hăprian (Metalurgistul Cugir);

*baschet: Karina Maria Onea (LPS Alba Iulia); antrenor Valentin Ioan Urian (LPS Alba Iulia);

*box: Alexandru Dorobanțu (CS Unirea Alba Iulia); antrenori: Nicolae Paștiu (CS Unirea Alba Iulia), Andrei Dărămuș (CSM Unirea Alba Iulia);

*bridge: Robert Ioniță; antrenori: Monica Gârneață, Mihai Adrian Grigoriu, Dan Voinescu, Marius Oroșan (Bridge Club Apullum Alba Iulia);

*ciclism: Malnasi Attila Jozsef; antrenor Maria Măda (CSM Unirea Alba Iulia);

*dans sportiv: Răzvan Marian Ploia (CS ProDance 2007 Cugir); antrenori: Ionuț Ionescu și Bianca Ionescu (CSM Unirea Alba Iulia), Sergiu Robert Prodan (ProDance 2007 Cugir);

*haltere: Roxanda Gabriela Deac (CS Unirea Alba Iulia); antrenor: Daniel Ioan Ordean (LPS/CS Unirea Alba Iulia);

*înot: Zsebe Andrea-Maria; antrenori: Daniela-Rodica Bob, Nicolae Bob, Marius Danil Lobonțiu (LPS Alba Iulia);

*judo: Laura Alexandra Bogdan; antrenori: Cristian Dinu (LPS Alba/CS Unirea Alba Iulia), Alin Dinu (CS Unirea Alba Iulia);

*kaiac-canoe: Rebeca Maria Pop; antrenor Cătălin Ioan Cămărășan (CS Dragonii Cetății Alba Iulia);

*karate-arte marțiale (I): reprezentanții CSC Bistra; antrenor Cecilia Viviana Pripon (CSC Bistra);

*karate-arte marțiale (II): George Răspopescu Muntean (Dojokan Activ Aiud); antrenor Alina Băluță, Mihai Mercan (Karate Forever Alba Iulia), Simion Ioan Băluță (CSM Unirea Alba Iulia), Nicolae Crăciun (Dojokan Activ Aiud), Vasile Pricob (Metalurgistul Cugir);

*orientare: Zincă Ionuț Alin; antrenor Marius Anghel (CS Unirea Alba Iulia);

*polo: Mariia Dvorzhetska; antrenori Ovidiu Pocol, Viorel Rus (CSM Unirea Alba Iulia);

*powerlifting: Andrei Nicolae Irimie (CS Unirea Alba Iulia); antrenor Ovidiu Pănăzan (CSU Alba Iulia/ CS Unirea/CS Zamolxis Alba Iulia);

*rugby: Ștefania Anca; antrenori Sorin Rus, Alexandru Tarcan, Nicolae Tarcan, Cristian Cotae (CSM Unirea Alba Iulia);

*șah: Mihnea Costachi (antrenor și sportiv);

*taekwondo: Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia); antrenor Alin Moldovan (CS Unirea Alba Iulia/ CSM Unirea Alba Iulia);

*tenis: Miriam Bianca Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia); antrenori Ionuț Brătulescu (CSM Unirea Alba Iulia), Călin Ioan Moldovan (TC Sun Alba Iulia), Ștefan Rahovean (TC Dura Sebeș);

*volei: echipele Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj (antrenor Raluca Valentina Tătar-Rotar), echipele de Beach Volley CSȘ Blaj (antrenor Silvia Marcu).

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