VIDEO | SCANDAL la Teiuș: Bărbat de 33 de ani REȚINUT de polițiști după ce a luat la bătaie un localnic pe stradă

SCANDAL la Teiuș: Bărbat de 33 de ani REȚINUT de polițiști după ce a luat la bătaie un localnic pe stradă

Un bărbat de 33 de ani din Teiuș a fost reținut de polițiști după ce a luat la bătaie un localnic pe stradă, în urma unor discuții în contradictoriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 aprilie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 19 aprilie 2026, bărbatul, în timp ce se afla pe strada Horea din oraș, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu și al unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din Teiuș.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

