Incendiu în Șugag: Litieră de pădure cuprinsă de flăcări în zona Curmături
Incendiu în Șugag: Litieră de pădure cuprinsă de flăcări în zona Curmături
Un incendiu a izbucnit în după amiaza zilei de joi, 3 septembrie 2026, pe raza comunei Șugag.
Este vorba de un incendiu la litiera de pădure.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la litiera de pădure în localitatea Șugag, zona Curmături.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și SVSU Șugag”, a transmis ISU Alba la ora 13.29.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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