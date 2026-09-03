Incendiu în Șugag: Litieră de pădure cuprinsă de flăcări în zona Curmături

Scandal într-o familie din Alba Iulia: Bărbat de 32 de ani, reținut de polițiști după ce i-ar fi dat soției o palmă peste obraz Un albaiulian de 32 de ani a fost reținut de polițiști după ce i-ar fi dat soției o palmă peste obraz, în timpul unei certe. Potrivit IPJ Alba, la data de […]