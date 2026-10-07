Video | Sală Polivalentă, totuși, la Alba Iulia? Ideea, repusă pe tapet cu ocazia înființării noii echipe de baschet feminin: „Mergem din aproape în aproape”
Sală Polivalentă, totuși, la Alba Iulia? Ideea, repusă pe tapet cu ocazia înființării noii echipe de baschet feminin: „Mergem din aproape în aproape”
Ideea construirii unei Săli Polivalente la Alba Iulia a fost repusă pe tapet cu ocazia înființării noii echipe de baschet feminin CSM-CSU, ce va activa în Liga I, al doilea eșalon valoric autohton.
La evenimentul de prezentare oficială a noii echipe, desfășurat miercuri, 7 octombrie 2026, la Palatul Principilor Transilvania, despre construirea Sălii Polivalente au vorbit atât primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, cât și președinta Federației Române de Baschet, Carmen Tocală.
„Noi vrem în paralel să creștem sportul pe echipe, performanța la sportul de echipe, și să facem demersurile pentru construirea unei săli polivalente. Știm foarte bine că avem un plan urbanistic zonal aprobat de doi ani și jumătate în Consiliul Local Alba Iulia. Știți foarte bine, după cartierul Recea, acolo unde sunt undeva la 4 hectare, există un proiect pentru o sală de 3.000 de locuri, cu locuri de parcare și terenuri aferente, de tenis, precum cea pe care ați văzut-o la Sfântu Gheorghe.
Suntem pe lista-sinteză a Companiei Naționale de Investiții și încercăm sigur, și cu ajutorul Federației Române de Baschet și al doamnei președinte, să putem să obținem finanțarea. Noi în acest moment trebuie să facem achiziția pentru studiul de fezabilitate, astfel încât toate documentele care sunt necesare pentru obținerea unei astfel de investiții să le avem.
Bun, știm ce s-a întâmplat, din păcate, în ultimul an și jumătate cu politicile de austeritate și faptul că Compania Națională de Investiții a întrerupt parțial și apoi s-au reluat doar unele proiecte care au anumită maturitate financiară. Dar noi tragem speranțe că, și sunt convins așa cum am reușit și în alte proiecte, vom obține această finanțare. Nu mergem doar pe proiectul Companiei Naționale de Investiții, avem în vedere și alte surse de finanțare pe care sperăm că le vom obține.
Dar este un deziderat ca Alba Iulia să aibă, și Alba Iulia și, de înțeles, județul, să aibă această sală polivalentă, zic eu, de minim 3.000 de locuri, și pentru activități sportive, dar și pentru alte activități culturale și tot ce se poate desfășura într-o astfel de sală polivalentă”, a declarat primarul Gabriel Pleșa.
„Mergem din aproape în aproape. Am avut o săptămână interesantă. Am fost la Compania Națională de Investiții, unde, în pofida bugetului despre care vorbea domnul primar, este încă pe masa de lucru a Companiei. Dar dintr-un alt punct de vedere am fost asigurați că, începând cu anul următor, dacă se deblochează proiectul, dacă nu, avem în vedere Hotărârea de Guvern. Primăria a trimis adresa prin care trebuie să susțină cofinanțarea proiectului, așteptăm să fie redactată Hotărârea de Guvern.
Suntem pregătiți toți pentru că este o oportunitate și există o necesitate. Voi aveți nevoie de sală pentru că noi insistăm. Proiectul este aprobat pentru studiile și deciziile Consiliului de Administrație”, a declarat, la rândul său, președinta Federației Române de Baschet, Carmen Tocală.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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