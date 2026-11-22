S-a urcat la volan ,,mort de beat” și a fost ,,tras pe dreapta” de polițiști: Șofer din Jidvei, reținut pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice

Un șofer din Jidvei a fost reținut de polițiști după ce a fost prins ,,mort de beat” la volan. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,94 mg/.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 noiembrie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Jidvei, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Ieri, 21 noiembrie 2026, în jurul orei 23.50, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Veseuș, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 42 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii, alcoolemiei, acesta a fost condus la spital.

În vederea dispunerii măsurilor legale, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

Cercetările sunt continuate.

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