Incendiu la Primăria Scărișoara: A luat foc centrala termică pe lemne și camera tehnică

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața la sediul Primăriei Scărișoara. A luat foc centrala termică pe lemne și camera tehnică.

Secția de Pompieri Câmpeni intervine, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Scărișoara, în localitatea Scărișoara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la camera tehnica a sediului primăriei.

​La sosirea forțelor de intervenție la locul solicitării, flăcările se manifestau în camera tehnică, la nivelul centralei termice pe lemne.

Datorită intervenției prompte a echipajelor de pompieri, incendiul nu s-a extins la întreaga construcție în care funcționează primăria, fiind localizat doar în spațiul camerei tehnice.

​În continuare se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

​Forțe alocate: o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Scărișoara.

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