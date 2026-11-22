FOTO | Incendiu la Primăria Scărișoara: A luat foc centrala termică pe lemne și camera tehnică
Incendiu la Primăria Scărișoara: A luat foc centrala termică pe lemne și camera tehnică
Un incendiu a izbucnit duminică dimineața la sediul Primăriei Scărișoara. A luat foc centrala termică pe lemne și camera tehnică.
Secția de Pompieri Câmpeni intervine, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Scărișoara, în localitatea Scărișoara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la camera tehnica a sediului primăriei.
La sosirea forțelor de intervenție la locul solicitării, flăcările se manifestau în camera tehnică, la nivelul centralei termice pe lemne.
Datorită intervenției prompte a echipajelor de pompieri, incendiul nu s-a extins la întreaga construcție în care funcționează primăria, fiind localizat doar în spațiul camerei tehnice.
În continuare se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta.
Forțe alocate: o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Scărișoara.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Accident rutier pe DN 75, între Vadu Moților și Albac: O persoană ar fi încarcerată
Accident rutier pe DN 75, între Vadu Moților și Albac: O persoană ar fi încarcerată Un accident rutier a avut loc duminică dimineața, în jurul orei 7.40, pe DN 75, între Vadu Moților și Albac. O persoană ar fi încarcerată. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un […]
Tată condamnat la 8 luni de închisoare cu executare pentru că nu a plătit pensia de întreținere a copiilor timp de aproape patru ani: Judecătoria Aiud l-a obligat să le plătească și câte 2.000 de euro daune morale
Tată condamnat la 8 luni de închisoare cu executare pentru că nu a plătit pensia de întreținere a copiilor timp de aproape patru ani: Judecătoria Aiud l-a obligat să le plătească și câte 2.000 de euro daune morale Un bărbat în vârstă de 47 de ani, stabilit în Elveția, a fost condamnat de Judecătoria Aiud […]
UPDATE FOTO | Accident rutier în Sebeș: Coliziune între două mașini pe strada Călărași
Accident rutier în Sebeș: Coliziune între două mașini pe strada Călărași Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13.30, în Sebeș. Două mașini s-au ciocnit pe strada Călărași. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Sebeș, pe strada Călărași. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Minivacanță de patru zile libere consecutive de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026: Ce angajați beneficiază de libere de cele 2 sărbători
Minivacanță de patru zile libere consecutive de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026: Ce angajați beneficiază de libere de cele...
Voucherele de vacanță ar putea crește la 1.000 de lei din 2027: Ar putea fi acordate și angajaților din privat
Voucherele de vacanță ar putea crește la 1.000 de lei din 2027: Ar putea fi acordate și angajaților din privat...
Știrea Zilei
VIDEO | Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Șofer de 21 de ani, căutat de polițiști după ce nu a oprit la semnalele acestora, a lovit o mașină parcată și a fugit de la locul accidentului. Doi pasageri au ajuns la spital
Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Șofer de 21 de ani, căutat de polițiști după ce nu a oprit...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs...
Curier Județean
FOTO | Incendiu la Primăria Scărișoara: A luat foc centrala termică pe lemne și camera tehnică
Incendiu la Primăria Scărișoara: A luat foc centrala termică pe lemne și camera tehnică Un incendiu a izbucnit duminică dimineața...
Accident rutier pe DN 75, între Vadu Moților și Albac: O persoană ar fi încarcerată
Accident rutier pe DN 75, între Vadu Moților și Albac: O persoană ar fi încarcerată Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
Rețea de apă și canalizare extinsă într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu
Rețea de apă și canalizare extinsă într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu...
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi și ce obiceiuri au păstrat românii
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi...
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și ale Reginei Maria
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și...