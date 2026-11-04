Peste 650 de școli din România vor primi finanțare pentru prevenirea abandonului școlar și combaterea analfabetismului funcțional: Ce școli din Alba sunt pe listă

Peste 650 de unități de învățământ din România au fost selectate pentru a primi finanțare în cadrul programului PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție, destinat prevenirii analfabetismului funcțional și reducerii abandonului școlar. Ministerul Educației a anunțat miercuri publicarea listei finale a proiectelor aprobate pentru finanțare.

Programul vizează toți elevii din ciclul primar înscriși în școlile selectate, inclusiv în structurile arondate acestora. Sunt eligibile unitățile de învățământ încadrate în categoriile de risc mare și foarte mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, potrivit datelor din Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și indicelui UNICEF privind marginalizarea comunitară.

Selecția proiectelor s-a realizat în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, cu respectarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 5.798/2026 și în limita bugetului disponibil pentru runda de finanțare 2026–2027.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru o serie de intervenții menite să sprijine parcursul educațional al copiilor. Printre activitățile eligibile se numără lecțiile individualizate și programele de recuperare a materiei, asigurarea hranei pentru elevii participanți, organizarea de activități extracurriculare și extrașcolare, achiziția de materiale didactice și resurse educaționale, precum și serviciile de consiliere și terapie.

De asemenea, vor putea fi organizate activități de consiliere și orientare școlară pentru elevi, dar și servicii de consiliere parentală.

Pentru implementarea proiectelor aprobate, Ministerul Educației și Cercetării va încheia acorduri de finanțare cu unitățile de învățământ beneficiare.

Școlile incluse pe lista de rezervă vor putea obține, la rândul lor, finanțare, în ordinea punctajelor, dacă vor deveni disponibile fonduri ca urmare a retragerii unor beneficiari, a neîncheierii acordurilor de finanțare, a dezangajării unor sume sau a suplimentării bugetului alocat programului.

În cadrul listei finale a proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul programului PRIMII, județul Alba este reprezentat de opt unități de învățământ. Singurul proiect aprobat și admis direct la finanțare din județ este Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Ighiu (cu punctajul 90 și structurile arondate Șard, Ighiel și Telna).

Restul de șapte unități de învățământ din județ se regăsesc pe lista cererilor de finanțare admise aflate în rezervă. Acestea sunt Școala Gimnazială Câlnic (cu structura Școala Primară Deal), Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos, Școala Gimnazială Scărișoara (cu structura Școala Primară Negești), Liceul „Corneliu Medrea” din Zlatna (cu structurile Feneș, Pirița, Valea Mică și „Avram Iancu” Zlatna), Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Tiur-Blaj (cu structurile „Ion Micu Moldovan” Blaj și „Petru Pavel Aaron” Blaj) și Școala Gimnazială Noșlac.

Lista poate fi consultată AICI.

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