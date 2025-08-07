VIDEO: România, victorie în derby-ul cu Croația și calificare la Campionatul European de volei feminin! Atmosferă superbă în „Alba Blaj” Arena
România a câștigat derby-ul cu Croația și s-a calificat la Campionatul European de volei feminin, scor 3-1, într-o atmosferă superbă în „Alba Blaj” Arena
Naționala României a câștigat derby-ul cu Croația, scor 3-1, meci desfășurat într-o atmosferă superbă în „Alba Blaj” Arena, și s-a calificat la Campionatul European de volei feminin.
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj își prezintă lotul pentru ediția 2025/2026 | Centrii campioanei: Ioan, Grama, Trcol (Croația) și Delic (Serbia)
În fața a aproximativ 1600 de spectatori, care au creat o atmosferă superbă, „tricolorele” pregătite de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez au pierdut primul set, dar a revenit extraordinar și s-au impus clar.
O victoria care a consființit matematic prezența la Euro 2026, turneu final care va avea loc, între 21 august și 6 septembrie 2026, în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. Partida împotriva Croației, ultima din grupa G de calificare, a pus punct unui sezon exelent al reprezentativei de volei feminin, cu o calificare la Campionatul European și medaliile de bronz adjudecate la Golden League.
Cu a patra calificare consecutivă, România a realizat astfel a 28-a participare din istorie la un turneu final. În acest duel internațional au fost angrenate 4 echipiere ale Volei Alba Blaj, voleibaliste care fac parte din lotul sezonului următor: Raisa Ioan, Bianca Grama și Diana Vereș respectiv Viktoria Trkol.
România a învins, la Blaj, cu scorul de 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-18), la capătul unui meci care a durat 113 minute, formația Croației, încheind parcursul cu 9 puncte și trei victorii.
La turneul final de anul viitor vor merge câștigătoarele de grupă (locul 1 va fi ocupat de Croația, care va avea tot 9 puncte după ce va juca împotriva Kosovo, în weekend), și cele mai bune 5 echipe de pe locurile secunde din cele 7 grupe.
Contra Croației, Adelina Ungureanu a fost cea mai bună marcatoare a partidei, cu 21 de puncte, urmată de Ștefania Cheluță (13 puncte) și Rodica Buterez (11 puncte). Au jucat: Ungureanu 21p, Cheluță 13p, Buterez 11p, Ariton 9p, T. Cristea și Axinte 5p, Miclăuș, Vereș (libero); nu au intrat R. Ioan, C. Radu, Zadorojnai, Grama, Bălae, M. Cristea.
Se știu 20 din cele 24 de reprezentative calificate: Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia (țările organizatoare), Serbia, Țările de Jos, Italia, Polonia, Franța, Bulgaria, Ucraina, Slovacia (în urma clasamentului de la Euro 2023), Germania, Belgia, Slovenia, Muntenegru, Spania, Grecia, ROMÂNIA și Croația (din calificări). Ultimele patru nume se vor cunoaște după ultima etapă a preliminariilor, de sâmbătă 9 august.
La finele întâlnirii, suporterii au avut parte de o surpriză, fiind amenajat un photo corner dedicat fanilor și sportivilor, cu poze tipărite instant și oferite gratuit, acțiune la care au participat Diana Vereș și Adelina Ungureanu.
Video: Nicu Goga, Radio Blaj; foto: FRV
