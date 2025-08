FOTO: Volei Alba Blaj își prezintă lotul pentru ediția 2025/2026 | Centrii campioanei: Ioan, Grama, Trcol (Croația) și Delic (Serbia)

Volei Alba Blaj își prezintă lotul pentru ediția 2025/2026, centrii campioanei fiind Raisa Ioan, Bianca Grama, Viktora Trcol (Croația) și Jelena Delic (Serbia)

Campioana Volei Alba Blaj își anunță lotul cu care va aborda stagiunea 2025/2026, una în care echipa din „Mica Romă” va participa în grupele Ligii Campionilor, iar în plan intern își propune cucerirea trofeelor interne. În privința poziției de centru, cu 3 jucătoare noi, aici vor fi două componente ale naționalei României, Raisa Ioan și Bianca Grama, alături de două „straniere”, Viktoria Trcol (Croația) și Jelena Delić (Serbia).

Interesant este faptul că la meciul din preliminariile Campionatului European de miercuri, din „Alba Blaj” Arena, dintre România și Croația, vor fi angrenate Raisa Ioan și Bianca Grama (internaționale „tricolore”), iar de partea cealaltă a fileului va fi Viktoria Trcol (în reprezentativa Croației).

Prezentarea celor 4 echipiere ale Volei Alba Blaj

*Raisa Ioan (România, 27 ani, 1.88 m, va avea numărul 7 pe tricou) – cea mai veche componentă a echipei din Alba, sezonul viitor fiind al patrulea consecutiv. Sosită de la CS Medgidia la începutul sezonului 2022/2023, după ce a mai evoluat la CSU Medicina Târgu Mureș, Raisa Ioan a câștigat, cu Volei Alba Blaj, două titluri de campioană a României, o Cupă și o Supercupă a României, având în palmares și două finale de Cupă CEV! Este componentă a României, alături de care alături de care a participat la turneul final al Campionatului European (2023) și la campaniile pentru European Golden League 2023 și 2025, fiind medaliată cu bronz în acest sezon.

*Bianca-Maria Grama (România, 20 ani, 1.93 m, numărul 8), vine după un sezon foarte bun la Dinamo București. Originară din Cluj-Napoca, Bianca Grama a mai jucat pentru ACS Volei Turda, Știința Bacău și CSM Constanța. O mare speranță a voleiului autohton, Bianca Grama a debutat deja la echipa națională, alături de care a obținut medalia de bronz la European Golden League 2025.

*Viktoria Ana Trcol (Croația, 20 ani, 1.90 m, numărul 10), campioană a Croației, titlu obținut cu OK Dinamo Zagreb. S-a aflat printre protagonistele primei ligi din Croația, fiind desemnată cel mai bun centru al campionatului. Ea a cucerit acest titlu și la turneul final al Campionatului European Under 19 din 2022. Este componentă a naționalei Croației, locul 8 la European Golden League 2025. A mai jucat pentru OK Novalja Pag, OK Zadar și ŽOK Rijeka (Croația).

*Jelena Delić (Serbia, 25 ani, 1.90 m, numărul 16), în ultimul sezon a jucat pentru Neptunes de Nantes; a evoluat în ultima ediție a Ligii Campionilor, a devenit vicecampioană a Franței și a cucerit Supercupa Franței. În carieră a mai jucat la Steaua Roșie Belgrad, cu care a câștigat campionatul și cupa în Serbia, dar și VfB Suhl LOTTO Thüringen (Germania). A participat cu naționala Serbiei la Liga Mondială a Națiunilor – Volleyball Nations League (VNL), în 2021 și 2022.

