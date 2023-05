VIDEO| Retro Parada Primăverii 2023, la Alba Iulia: Primele ”bijuterii” pe patru roți au apărut în Piața Cetății. Un Citroen B2 vechi de 100 de ani, vedeta evenimentului

Retro Parada Primăverii 2023, un eveniment mult așteptat de pasionații de mașini, se desfășoară sâmbătă la Alba Iulia. Încă de la primele ore ale dimineții, ”bijuteriile” pe patru roți, și-au făcut simțită prezența în Piața Cetății din Cetatea Alba Carolina.

Evenimentele organizate de RETROMOBIL CLUB ROMANIA au un caracter cultural-sportiv, contribuind la menținerea în stare optimă a unor vehicule istorice, precum și la cultivarea pasiunii de colecționare și restaurare a acestora.

Aproximativ 100 de autovehicule, ”reprezentând 100 de pasionați, colecționari și restauratori de tot ce înseamnă vehicul istoric”, a declarat Mircea Grava, unul din organizatori.

La eveniment participă mașini cu anul de fabricație începând din 1923, decanul de vârstă fiind un Citroen. De asemenea, printre vedetele evenimentului se numără și un Mercedes din 1935. Tote mașinile prezente la eveniment sunt fabricate până în anul 1993.

RETROMOBIL CLUB ROMANIA este la ora actuala cea mai importanta asociatie de profil din tara, fapt ce se datoreaza minunatilor sai membrii care fac eforturi considerabile sa restaureze si sa intretina vehicule istorice care se inscriu in patrimoniul tehnic si cultural national si , de ce nu, mondial. Ca o confirmare a acestui fapt, la Adunarea Generala a F.I.V.A. – Federation Internationale des Vehicules Anciens (fondata in 1966 la Paris – recunoscuta de UNESCO) care a avut loc la Malaga (Spania) in perioada 22-26 octombrie 2003, RETROMOBIL CLUB ROMANIA a fost acceptata cu unanimitate de voturi sa faca parte din acest organism international, devenind astfel A.N.F. – Autoritatea Nationala F.I.V.A.

În prezent, trei dintre evenimentele organizate de R.C.R. sunt incluse in calendarul internationala F.I.V.A. B. Incepand din 2005, clubul editeza anual un calendar ilustrat cu fotografiile vehiculelor detinute de membrii sai. Retromobil Club Romania este autorizata sa emita Atestate de Vehicul Istoric si Carti de Identitate F.I.V.A.