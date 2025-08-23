VIDEO | Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat
Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat
Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost inaugurată după extindere și modernizare, sâmbătă, 23 august 2025.
La evenimentul inaugural a fost prezent și Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).
Extinderea și modernizarea s-a realizat în urma unui proiect de 2,5 milioane de euro, finanțat în mare parte din fonduri europene.
Investiția a presupus dublarea spațiului de lucru existent, achiziția de aparatură medicală de ultimă generație și crearea celor mai bune condiții de confort pentru pacienți.
Proiectul „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” a fost implementat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr. 4166 din 8 mai 2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar, și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba.
După prezentarea UPU Alba Iulia, au fost vizitate și alte obiective de investiții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Uzina Mecanică Cugir: „Odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță”
Uzina Mecanică Cugir: „Activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță” Conducerea Uzinei Mecanice (UM) Cugir a anunțat că, odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță. „Evenimentul produs în noaptea de 1 spre 2 august 2025 (n.a. incendiul urmat de explozii) a […]
FOTO | APEL UMANITAR pentru Valer David din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”
APEL UMANITAR pentru bărbatul din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță” Un apel umanitar a fost lansat în mediul online pentru Valer David, un localnic din Vințu de Jos care a rămas fără locuință și magazin în urma unui […]
VIDEO | Noul supermarket Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie
Noul Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie Noul supermarket de la Aiud este la un pas de a fi finalizat și urmează să fie inaugurat luna viitoare, în septembrie 2025, potrivit unor surse ziarulunirea.ro. Spațiul comercial de tip hipermarket este amplasat pe strada Transilvaniei, nr. 156A, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele
Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele Va începe...
Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei pentru românii nevoiași
Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de...
Știrea Zilei
VIDEO | Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat
Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat...
Uzina Mecanică Cugir: „Odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță”
Uzina Mecanică Cugir: „Activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță” Conducerea Uzinei Mecanice (UM) Cugir a...
Curier Județean
VIDEO | START SPECTACULOS la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură. Concurs înscris în calendarul Federației Române de Ciclism
Start spectaculos la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură Alba Carolina Bike Race 2025...
23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...