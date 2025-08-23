VIDEO | Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat

Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat

Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost inaugurată după extindere și modernizare, sâmbătă, 23 august 2025.

La evenimentul inaugural a fost prezent și Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Extinderea și modernizarea s-a realizat în urma unui proiect de 2,5 milioane de euro, finanțat în mare parte din fonduri europene.

Investiția a presupus dublarea spațiului de lucru existent, achiziția de aparatură medicală de ultimă generație și crearea celor mai bune condiții de confort pentru pacienți.

Proiectul „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” a fost implementat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr. 4166 din 8 mai 2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar, și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba.

După prezentarea UPU Alba Iulia, au fost vizitate și alte obiective de investiții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

