VIDEO | Protest la Guvern al sindicaliștilor din Educație: Angajații din învățământ, nemulțumiți de măsurile luate de Guvernul Bolojan

Numărul participanţilor este estimat la 2.000 de persoane, iar protestul are loc în intervalul orar 11.30 – 14.00.

„NU CEDĂM! Guvernul continuă să ignore realitatea din şcoli! Astăzi suntem din nou în Piaţa Victoriei pentru a spune STOP „reformelor” care ne taie din drepturi şi din demnitate! ​De ce ieşim în stradă? Pentru că „economiile” lor înseamnă sacrificiul nostru! NU Legii 141/2025!”, a transmis Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, cu câteva ore înaintea protestului.

În paralel, sindicatele din Educaţie strâng semnături pentru iniţiativa legislativă cetăţenească promovată de FSLI, FSE „Spiru Haret” şi de FNS „Alma Mater”, având drept scop „intenţia de anulare a măsurilor anti-educaţie luate de Guvernul Bolojan prin Legea 141/2025, privind unele măsuri fiscal bugetare”.

Protestatarii folosesc vuvuzele şi afişează pancarte pe care stă scris „Căutăm ministru. Oferim: salarii tăiate şi haos legislativ”, ”Şcoală săracă – Ţară needucată”, „Guvern fără soluţii, ascuns după demisii”, „Cereţi performanţă dar oferiţi ignoranţă” sau „Educaţia este prioritate naţională la tăieri”.