VIDEO | Protest în Alba Iulia, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român”
Protest în Alba, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român”
Aproximativ 30 de oameni s-au adunat în zona Stadion, din Alba Iulia, pentru a protesta împotriva Guvernului Bolojan și a măsurilor fiscale impuse de aceștia, astăzi, 12 februarie 2026.
Mai mulți lideri AUR regionali, printre care și parlamentarul Călin Matieș, președintele AUR Alba, se numără printre protestatari.
Citește și: VIDEO | Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile
Oamenii au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile și pentru a-și arăta nemulțumirea față de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Ei critică pachetele de măsuri privind reducerea deficitului bugetar, despre care afirmă că au adus tăieri și taxe mai mari pentru cetățeni.
,,Românii din tot județul Alba s-au organizat pentru a-și cere drepturile și pentru a solicita respect din partea Guvernului Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. În toate intersecțiile din municipiul Alba Iulia, poate vedeți că sunt doar 15 oameni într-un loc, dar în fiecare intersecție din oraș, în fiecare comună sau oraș din județul Alba, oamenii își arată supărarea față de aceste măsuri considerate draconice ale Guvernului Bolojan”, a spus Călin Matieș, președintele AUR Alba, prezent la protest.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba crește de la un an la altul. În prezent, sunt înregistrate 34 de astfel de unități, după ce, […]
Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști
Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști O șoferiță de 38 de ani, din Bistra, a fost prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75. Femeia avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de […]
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în jurul orei 21.00, la Fărău. Un localnic, ,,mort de beat”, a intrat cu mașina într-un gard din beton. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro Carrefour, cel...
11 februarie 2026 | Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat în țară
Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat În cursul zilei de...
Știrea Zilei
VIDEO | Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile
Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile Câteva zeci de persoane s-au...
VIDEO | Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei
Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei Patru...
Curier Județean
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc...
VIDEO | Protest în Alba Iulia, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român”
Protest în Alba, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern:...
Politică Administrație
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
FOTO | Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor”
Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...