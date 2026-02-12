VIDEO | Protest în Alba Iulia, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român”

Protest în Alba, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român”

Aproximativ 30 de oameni s-au adunat în zona Stadion, din Alba Iulia, pentru a protesta împotriva Guvernului Bolojan și a măsurilor fiscale impuse de aceștia, astăzi, 12 februarie 2026.

Mai mulți lideri AUR regionali, printre care și parlamentarul Călin Matieș, președintele AUR Alba, se numără printre protestatari.

Oamenii au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile și pentru a-și arăta nemulțumirea față de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Ei critică pachetele de măsuri privind reducerea deficitului bugetar, despre care afirmă că au adus tăieri și taxe mai mari pentru cetățeni.

,,Românii din tot județul Alba s-au organizat pentru a-și cere drepturile și pentru a solicita respect din partea Guvernului Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. În toate intersecțiile din municipiul Alba Iulia, poate vedeți că sunt doar 15 oameni într-un loc, dar în fiecare intersecție din oraș, în fiecare comună sau oraș din județul Alba, oamenii își arată supărarea față de aceste măsuri considerate draconice ale Guvernului Bolojan”, a spus Călin Matieș, președintele AUR Alba, prezent la protest.

