VIDEO | Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile
Câteva zeci de persoane s-au adunat astăzi, 12 februarie 2026, la Monumentul Eroilor Revoluției din Alba Iulia pentru a-și exprima nemulțumire cu privire la deciziile luate de Guvern.
Printre aceastea se numără: măsurile fiscale și creșterea taxelor sau impozitelor impuse de Executiv.
Protestatarii au venit echipați pentru manifestație, având asupra lor steaguri și alte însemne specifice unui astfel de demers public.
Nemulțumirile vizează, în principal, creșterea taxelor și impozitelor în acest an care au crescut semnificativ față de 2025. În județul Alba, în mai multe zone au existat creșteri de 70-80% în ceea ce privește impozitul pentru locuințe. De asemenea, participanții critică o serie de măsuri implementate recent de Executiv.
Protestatarii au scandat, în primele minute de la începutul protestului, “Turu’2 înapoi!” și “Desecretizare!”.
,,Jos Nicușor” și ,,Georgescu președinte” au mai scandat oamenii veniți la protest.
“Jos impostorii!”, “Hoții!”, “Vrem democrație!”, “Justiție, nu corupție!” s-a mai auzit din vocile celor veniți să își exprime nemulțumirile.
UPDATE
La aproximativ 15 minute de la începerea protestelor s-au adunat aproxiamtiv 30 de oameni.
“Nici fanarioții nu ne-au impus atâtea taxe și impozite”, spune unul dintre protestatari.
