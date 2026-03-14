VIDEO | Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”

Ioana Oprean

acum 16 minute

Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”

Sâmbătă, 14 martie 2026, studenții din mai multe centre universitare din România au organizat proteste coordonate la nivel național. Acțiunea a fost inițiată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

La Alba Iulia, studenții s-au adunat în Piața Cetății aproape de lăsarea serii.

Studenții și-au exprimat nemulțumirile prin mesaje afișate pe mai multe pancarte. „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT” este mesajul care sintetizează cel mai bine of-urile multiple ale tinerilor.

„Studenții nu trăiesc cu aplauze” e un alt mesaj dintre cele afișate.

Studenții afirmă că mai multe măsuri recente au redus sprijinul pentru studenți și finanțarea educației.

Printre principalele nemulțumiri se regăsesc:

*reducerea fondului de burse și protecție socială (cu peste 50% în unele cazuri)

*limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar între domiciliu și universitate

*eliminarea posibilității ca studenții de la taxă să primească burse

finanțarea burselor doar pe perioada activităților didactice, nu tot anul

*bugetul educației ar fi cu aproximativ 3 miliarde de lei mai mic decât anul precedent.

Proteste similare au fost programate în mai multe orașe universitare din România, precum Cluj-Napoca, Galați, Constanța sau București. Organizatorii spun că acțiunile sunt un „manifest pentru educație” și un semnal de alarmă privind politicile de austeritate din sistemul universitar.

