VIDEO | Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
Sâmbătă, 14 martie 2026, studenții din mai multe centre universitare din România au organizat proteste coordonate la nivel național. Acțiunea a fost inițiată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
La Alba Iulia, studenții s-au adunat în Piața Cetății aproape de lăsarea serii.
Studenții și-au exprimat nemulțumirile prin mesaje afișate pe mai multe pancarte. „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT” este mesajul care sintetizează cel mai bine of-urile multiple ale tinerilor.
„Studenții nu trăiesc cu aplauze” e un alt mesaj dintre cele afișate.
Studenții afirmă că mai multe măsuri recente au redus sprijinul pentru studenți și finanțarea educației.
Printre principalele nemulțumiri se regăsesc:
*reducerea fondului de burse și protecție socială (cu peste 50% în unele cazuri)
*limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar între domiciliu și universitate
*eliminarea posibilității ca studenții de la taxă să primească burse
finanțarea burselor doar pe perioada activităților didactice, nu tot anul
*bugetul educației ar fi cu aproximativ 3 miliarde de lei mai mic decât anul precedent.
Proteste similare au fost programate în mai multe orașe universitare din România, precum Cluj-Napoca, Galați, Constanța sau București. Organizatorii spun că acțiunile sunt un „manifest pentru educație” și un semnal de alarmă privind politicile de austeritate din sistemul universitar.
VIDEO | Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta...
FOTO | Andra Ghișoiu (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș), premiul I la Concursul Interjudețean „Pitagora”: Este singurul elev de clasa a VIII-a din Alba calificat la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026
Andra Ghișoiu (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș), premiul I la Concursul Interjudețean „Pitagora”: Este singurul elev de clasa a VIII-a...
