VIDEO | Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”

Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”

Sâmbătă, 14 martie 2026, studenții din mai multe centre universitare din România au organizat proteste coordonate la nivel național. Acțiunea a fost inițiată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

La Alba Iulia, studenții s-au adunat în Piața Cetății aproape de lăsarea serii.

Studenții și-au exprimat nemulțumirile prin mesaje afișate pe mai multe pancarte. „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT” este mesajul care sintetizează cel mai bine of-urile multiple ale tinerilor.

„Studenții nu trăiesc cu aplauze” e un alt mesaj dintre cele afișate.

Studenții afirmă că mai multe măsuri recente au redus sprijinul pentru studenți și finanțarea educației.

Printre principalele nemulțumiri se regăsesc:

*reducerea fondului de burse și protecție socială (cu peste 50% în unele cazuri)

*limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar între domiciliu și universitate

*eliminarea posibilității ca studenții de la taxă să primească burse

finanțarea burselor doar pe perioada activităților didactice, nu tot anul

*bugetul educației ar fi cu aproximativ 3 miliarde de lei mai mic decât anul precedent.

Proteste similare au fost programate în mai multe orașe universitare din România, precum Cluj-Napoca, Galați, Constanța sau București. Organizatorii spun că acțiunile sunt un „manifest pentru educație” și un semnal de alarmă privind politicile de austeritate din sistemul universitar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI