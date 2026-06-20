Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
21 iunie 2026 va marca unul dintre cele mai spectaculoase momente astronomice ale anului: solstițiul de vară, clipa în care Soarele atinge punctul cel mai înalt pe bolta cerească pentru observatorii din emisfera nordică.
Duminică, 21 iunie 2026, la ora 11:24, ora României, se produce oficial solstițiul de vară, fenomenul care marchează debutul verii astronomice. Este ziua cu cea mai mare durată de lumină naturală din întregul an și noaptea cea mai scurtă, oferind românilor aproximativ 15 ore și 32 de minute de lumină solară.
Un fenomen explicat prin înclinarea Pământului
Solstițiul de vară este rezultatul înclinării axei Pământului cu aproximativ 23,5 grade față de planul orbitei sale în jurul Soarelui. În această perioadă, emisfera nordică este orientată cel mai mult către Soare, ceea ce face ca razele solare să ajungă mai direct, iar intervalul dintre răsărit și apus să fie maxim.
Deși solstițiul reprezintă începutul verii astronomice și punctul de maxim al luminii diurne, el nu coincide cu cele mai ridicate temperaturi ale anului. Pământul și oceanele continuă să acumuleze căldură în săptămânile următoare, motiv pentru care lunile iulie și august sunt, de regulă, cele mai călduroase.
După cea mai lungă zi, zilele încep să se scurteze
Paradoxal, chiar din momentul în care vara începe oficial, durata zilei începe să scadă treptat. Procesul este aproape insesizabil la început, însă continuă timp de aproximativ șase luni, până la solstițiul de iarnă din decembrie, când emisfera nordică va avea cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an.
Solstițiul, între știință și tradiții
Din cele mai vechi timpuri, solstițiul de vară a fost privit drept o sărbătoare a luminii, a fertilității și a naturii. Civilizații antice din Europa, Asia și America au ridicat monumente sau au organizat ritualuri dedicate acestui moment astronomic.
În spațiul românesc, perioada din jurul solstițiului este asociată cu tradițiile Sânzienelor și cu numeroase obiceiuri populare legate de flori, focuri ritualice, protecția gospodăriilor și celebrarea puterii naturii în perioada sa de maximă înflorire.
Un moment de contemplare a legăturii dintre om și cosmos
În era tehnologiei moderne, solstițiul de vară rămâne un reper care amintește de ritmurile naturale ale planetei. Pentru astronomi, el reprezintă un moment precis al mișcării Pământului în spațiu; pentru mulți oameni, este o ocazie de a privi cerul, de a petrece mai mult timp în natură și de a celebra cea mai luminoasă zi a anului.
foto: arhivă
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