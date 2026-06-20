Mihaela Blaga, locul 6 la Campionatele Balcanice, în proba de 3000 metri obstacole

Mihaela Blaga, locul 6 la Campionatele Balcanice de seniori, în proba de 3000 metri obstacole

Blăjeanca Mihaela Blaga, sportivă legitimată la „Mica Romă” Blaj și CS Universitar Alba Iulia, a terminat pe locul 6 la competiția disputată în Grecia, la Volos

Mihaela Blaga (AC „Mica Romă” Blaj/CSU Alba Iulia) s-a clasat pe locul 6 în proba de 3000 metri obstacole, la Campionatele Balcanice de Atletism de la Volos (Grecia). Sportiva din Alba a fost ultima, cu rezultatul 10:37.80, departe de posibilități. Pe podium Andreea Stavilă-Grosu (Moldova) – cu 9:40.41 (PB), Sumeyye Erol (Turcia) – 9:46.21 și Nikoleta Rafailaki (Grecia) – cu 9:58.76 (s-a înregistrat un abandon).

În urmă cu o lună, eleva antrenorei Cristina Man a înregistrat, la Bruxelles, timpul 9:44.16 (record personal), cu aproape un minut mai bun decât în Grecia. Acel rezultat din Belgia este în rankingul de calificare la Europenele de seniori de la Birmingham (10-16 august).

Nu a mai participat Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia), care va fi prezentă la Mondialele Under 20 de la Oregon (5-9 august).

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