Mihaela Blaga, locul 6 la Campionatele Balcanice, în proba de 3000 metri obstacole
Mihaela Blaga, locul 6 la Campionatele Balcanice de seniori, în proba de 3000 metri obstacole
Blăjeanca Mihaela Blaga, sportivă legitimată la „Mica Romă” Blaj și CS Universitar Alba Iulia, a terminat pe locul 6 la competiția disputată în Grecia, la Volos
Citește și: FOTO: Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), rezultat excelent și la Bruxelles, cu PB, în proba de 3000 metri obstacole | Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, locul 4 în capitala Belgiei
Mihaela Blaga (AC „Mica Romă” Blaj/CSU Alba Iulia) s-a clasat pe locul 6 în proba de 3000 metri obstacole, la Campionatele Balcanice de Atletism de la Volos (Grecia). Sportiva din Alba a fost ultima, cu rezultatul 10:37.80, departe de posibilități. Pe podium Andreea Stavilă-Grosu (Moldova) – cu 9:40.41 (PB), Sumeyye Erol (Turcia) – 9:46.21 și Nikoleta Rafailaki (Grecia) – cu 9:58.76 (s-a înregistrat un abandon).
În urmă cu o lună, eleva antrenorei Cristina Man a înregistrat, la Bruxelles, timpul 9:44.16 (record personal), cu aproape un minut mai bun decât în Grecia. Acel rezultat din Belgia este în rankingul de calificare la Europenele de seniori de la Birmingham (10-16 august).
Nu a mai participat Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia), care va fi prezentă la Mondialele Under 20 de la Oregon (5-9 august).
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