INCENDIU la o casă și o anexă din Lunca Meteșului. Intervin pompierii din Alba Iulia cu 4 autospeciale

Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre luni, în jurul orei 00.30, la o casă de locuit și o anexă din Lunca Meteșului.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Lunca Meteșului.

Din informațiile prelimina incendiul se manifestă la o casa de locuit si o anexă gospodărească.

La misiune participă 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim ajutor.

Foto: arhivă

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