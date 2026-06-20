INCENDIU la o casă și o anexă din Lunca Meteșului. Intervin pompierii din Alba Iulia cu 4 autospeciale
INCENDIU la o casă și o anexă din Lunca Meteșului. Intervin pompierii din Alba Iulia cu 4 autospeciale
Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre luni, în jurul orei 00.30, la o casă de locuit și o anexă din Lunca Meteșului.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Lunca Meteșului.
Din informațiile prelimina incendiul se manifestă la o casa de locuit si o anexă gospodărească.
La misiune participă 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim ajutor.
Foto: arhivă
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