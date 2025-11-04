VIDEO | Proiect de peste 5,6 milioane de lei la Blaj. Au început lucrările la drumul care leagă Tiur de Crăciunelu de Jos
Au început lucrările la drumul care leagă Tiur de Crăciunelu de Jos. Investiție de peste 5,6 milioane de lei, finanțată prin „Anghel Saligny”
Marți, 4 noiembrie 2025, au demarat oficial lucrările la Drumul Comunal DC 34 Veza (DJ 107) – Izvoarele – Tiur – Crăciunelu de Jos (DN 14B), o investiție majoră pentru infrastructura rutieră a municipiului Blaj.
Citește și: 21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
Proiectul, derulat de Primăria Municipiului Blaj în parteneriat cu Primăria Comunei Crăciunelu de Jos, are o valoare totală de peste 5,6 milioane de lei și este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Lucrările vizează modernizarea unui tronson cu o lungime totală de 3,759 kilometri, iar termenul de finalizare este stabilit pentru 31 decembrie 2026.
Potrivit autorităților locale, investiția are un rol strategic în fluidizarea traficului din municipiu și în îmbunătățirea legăturii dintre localitățile Blaj, Tiur și Crăciunelu de Jos. Noul drum va funcționa ca variantă ocolitoare pentru locuitorii din Roșia de Secaș, Cergău, Mănărade, Veza, Berc, Ciufud și Tiur, oferind o rută alternativă către Alba Iulia și reducând traficul din zona centrală a Blajului.
„Este o investiție deosebit de importantă pentru infrastructura rutieră a Blajului, parte integrantă din proiectul nostru de mobilitate urbană. Drumul DC 34 va contribui la decongestionarea traficului din oraș și va deschide noi oportunități de dezvoltare în zona Tiur – Crăciunelu de Jos, de-a lungul râului Târnava. Investim în Blaj, investim în noi”, a declarat Gheorghe Valentin Rotar, primarul municipiului Blaj.
