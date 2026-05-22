VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea revedea albaiulienii și turiștii

Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea revedea albaiulienii și turiștii

Inaugurarea Porții I a Cetății Alba Carolina, după lucrările de restaurare, va avea loc pe data de 27 mai 2026. Astfel, turiștii și albaiulienii o vor putea vedea și vizita din nou.

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a discutat despre acest aspect cu reporterii ziarulunirea.ro, spunând că lucrările au fost finalizate, în mare proporție, înainte de venirea iernii. Totuși, împreună cu constructorul, au decis următoarele: „Lucrările s-au finalizat în mare parte înainte de venirea iernii, vorbind despre Poarta I a Cetății. Am considerat, și noi, și constructorul, să protejăm pe perioada iernii acest monument splendid și să mai facă o operație de hidrofugare în această primăvară,”.

Edilul a continuat prin a spune că inaugurarea va avea loc pe data de 27 mai 2026. El a mai anunțat și că albaiulienii și turiștii vor putea vedea, în acest sezon turistic, atât Poarta I, cât și Poarta a II-a.

,,Toate lucrurile acestea s-au realizat, iar în 27 mai dezvelim și vom inaugura Poarta I a Cetății, așa cum o știm noi, albaiulienii și turiștii. Cu mare bucurie vă spun că, alături de Poarta a II-a, va putea fi văzută de toți turiștii care vizitează Alba Iulia”, a mai explicat primarul din Alba Iulia.

