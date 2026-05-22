Podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie: Ce intenții are Primăria Alba Iulia

La Alba Iulia, podul de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie.

Primarul Gabriel Pleșa a anunțat, joi, 22 mai 2026 că administrația locală din municipiul Alba Iulia va testa viabilitatea unor soluții de coborâre în Șanțurile Cetății de la Poarta a IV-a și din zona Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 8, situată vizavi de poarta amintită a Cetății.

„Vom face anul acesta două coborări, de la Poarta a IV-a și dinspre grădiniță, în așa fel încât oamenii să poată coborî în Șanțuri, respectiv urca din Șanțuri la Poarta a IV-a sau în zona grădiniței.

Suntem în discuții cu specialiști, în principal arhitecți, pentru a stabili dacă se mai justifică reconstruirea acelui pod de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina.

Din punct de vedere arhitectural pare a nu fi tocmai OK să existe trei poduri pe o distanță de 100 de metri. Este vorba de podul rutier, Podul Unirii, acela cu elemente de sticlă, și acest pod de lemn de la Poarta a IV-a pe care a trebuit să-l demontăm pentru că era extrem de deegradat și reprezenta un pericol pentru albaiulieni și turiști”, a explicat primarul Gabriel Pleșa pentru ziarulunirea.ro.

