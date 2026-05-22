Aiudeanul Bogdan Andone și Dani Coman (FC Argeș), vizită la Academia de Fotbal Bogdan Andone | Micuții aiudeni, alături de „vulturii violeți”, în „Gruia”!

Antrenorul aiudean Bogdan Andone, însoțit de Dani Coman, președintele formației FC Argeș, au făcut o vizită surpriză la Academia de Fotbal „Bogdan Andone” din muncipiul aiudean, orașul natal al echipei-revelație din Superliga.

Vineri, 23 mai, la ora 20.30, este partida de pe Stadionl „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și FC Argeș, în ultima etapă a stagiunii, în play-off-ul SuperLigii

FC Argeș a avut o stagiune stagională senzațională! A promovat pe prima scenă, a ajuns în play-off și a jucat în semifinalele Cupei României, sub comanda lui Bogdan Andone!

Antrenorul aiudean Bogdan Andone a avut parte de un „thriller”, în confruntarea FC Argeș – Rapid 2-2. Nou-promovata (3 puncte în ultimele 7 reprezentații) i-a scos pe „vișinii” din Europa, după o partidă nebună (a revenit de la 0-2, a avut un gol anulat și a ratat un penalty în prelungiri, minutul 90+9, paradă Aioani)!

„La antrenamentul grupei 2020, am avut parte de o surpriză foarte plăcută! Finanțatorul Academiei noastre și antrenorul echipei FC Argeș, Bogdan Andone, alături de președintele clubului FC Argeș, Dani Coman, au fost prezenți la antrenamentul celor mici, unde au urmărit cu drag și atenție evoluția copiilor și au stat de vorbă cu micii noștri fotbaliști.Vizita a avut loc înaintea partidei de mâine dintre CFR Cluj și FC Argeș, ultimul meci al acestui sezon de Liga 1, iar domnul Bogdan Andone a ținut să îi salute și să îi încurajeze pe copiii academiei! Mâine vom fi alături deFotbal Club Argeș Pitești și îi vom susține la ultimul joc al sezonului!„, au transmis oficialii Academiei de Fotbal „Bogdan Andone”, înființată în urmă cu 3 ani!