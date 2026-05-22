Aiudeanul Bogdan Andone și Dani Coman (FC Argeș), vizită la Academia de Fotbal Bogdan Andone | Micuții aiudeni, alături de „vulturii violeți”, în „Gruia”!

acum o oră

Antrenorul aiudean Bogdan Andone, însoțit de Dani Coman, președintele formației FC Argeș, au făcut o vizită surpriză la Academia de Fotbal „Bogdan Andone” din muncipiul aiudean, orașul natal al echipei-revelație din Superliga.

Vineri, 23 mai, la ora 20.30, este partida de pe Stadionl „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și FC Argeș, în ultima etapă a stagiunii, în play-off-ul SuperLigii

Citește și: Academia de Fotbal “Bogdan Andone” Aiud începe, azi, 21 iunie, antrenamentele și înscrierile

FC Argeș a avut o stagiune stagională senzațională! A promovat pe prima scenă, a ajuns în play-off și a jucat în semifinalele Cupei României, sub comanda lui Bogdan Andone!

Antrenorul aiudean Bogdan Andone a avut parte de un „thriller”, în confruntarea FC Argeș – Rapid 2-2. Nou-promovata (3 puncte în ultimele 7 reprezentații) i-a scos pe „vișinii” din Europa, după o partidă nebună (a revenit de la 0-2, a avut un gol anulat și a ratat un penalty în prelungiri, minutul 90+9, paradă Aioani)!
La antrenamentul grupei 2020, am avut parte de o surpriză foarte plăcută! Finanțatorul Academiei noastre și antrenorul echipei FC Argeș, Bogdan Andone, alături de președintele clubului FC Argeș, Dani Coman, au fost prezenți la antrenamentul celor mici, unde au urmărit cu drag și atenție evoluția copiilor și au stat de vorbă cu micii noștri fotbaliști.Vizita a avut loc înaintea partidei de mâine dintre CFR Cluj și FC Argeș, ultimul meci al acestui sezon de Liga 1, iar domnul Bogdan Andone a ținut să îi salute și să îi încurajeze pe copiii academiei! Mâine vom fi alături deFotbal Club Argeș Pitești și îi vom susține la ultimul joc al sezonului!„, au transmis oficialii Academiei de Fotbal „Bogdan Andone”, înființată în urmă cu 3 ani!

Radu Petrescu, controversatul arbitru FIFA, la CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, în nocturnă, în SuperLiga Alba!

acum 3 minute

22 mai 2026

Radu Petrescu, controversatul arbitru FIFA, la CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, în nocturnă, în SuperLiga Alba, astăzi, la ora 20.00! Lovitură de imagine pentru AJF Alba Arbitrul Radu Petrescu (București), purtător al ecusonului FIFA, va oficia astăzi, vineri, 22 mai, la ora 20.00, în nocturnă, la partida CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, prologul etapei 22

VIDEO: Pe „Cetate", CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, sâmbătă, ora 18.00, finala pentru locul de baraj | Dragoș Militaru: „Nu vom juca la egal, vrem să fim o echipă curajoasă!"

acum 21 de ore

21 mai 2026

Pe „Cetate", CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, sâmbătă, ora 18.00, finala pentru locul de baraj în Liga 2 | Dragoș Militaru: „Nu vom juca la egal, vrem să fim o echipă curajoasă!" Sâmbătă, la partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, la ora 18.00, pe „Cetate", este practic o finală, în

Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială

acum 23 de ore

21 mai 2026

Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Seriei 4 a Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială Un meci fără nicio importanță (în tur a fost 4-1), cu gazdele pe locul 7 (11 puncte) și vizitatorii, conduși de Alexandru Pelici, pe poziția a șasea (17 puncte),

