Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică vineri, 22 mai 2026, progonza meteo pe 4 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, până în 22 iunie 2026, vor fi perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține.

*Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.

*Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

*Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

