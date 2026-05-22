Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică vineri, 22 mai 2026, progonza meteo pe 4 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, până în 22 iunie 2026, vor fi perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține.
*Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026
Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.
Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.
*Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
*Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Rabla auto 2026 | Bugetul pentru acest an al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei
Bugetul pentru 2026 al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei Pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice vor fi alocate 300 de milioane de lei, un buget majorat față de anul precedent, pentru susținerea continuă a procesului de înnoire a parcului auto național și pentru încurajarea casării autovehiculelor […]
Când vor fi încheiate contractele din programul SAFE: Ministerul Apărării așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului
Când vor fi încheiate contractele din programul SAFE: MApN așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului Ministerul Apărării Naționale salută aprobarea de către Comisia Europeană a acordului de finanțare pentru România în cadrul Programului SAFE („Acțiunea pentru Securitatea Europei”), inițiativă dedicată consolidării capacității de apărare a statelor membre ale Uniunii Europene, se arată într-un comunicat […]
Accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, deblocat. Ilie Bolojan: „Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții”
Accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, deblocat. Ilie Bolojan: „Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții” „Se deblochează accesul producătorilor de energie la rețelele electrice. Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții. În schimb, firmele care își vor duce proiectul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține....
Rabla auto 2026 | Bugetul pentru acest an al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei
Bugetul pentru 2026 al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei Pentru Programul Rabla...
Știrea Zilei
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o...
VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea revedea albaiulienii și turiștii
Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea...
Curier Județean
FOTO | Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm
Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm Cupa Majoretelor, ediția 2026, de la Colegiul...
Podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie: Ce intenții are Primăria Alba Iulia
Podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie: Ce intenții are...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...