Actualitate

Rabla auto 2026 | Bugetul pentru acest an al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

De

Bugetul pentru 2026 al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei

Pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice vor fi alocate 300 de milioane de lei, un buget majorat față de anul precedent, pentru susținerea continuă a procesului de înnoire a parcului auto național și pentru încurajarea casării autovehiculelor vechi, poluante, în vederea achiziției de vehicule mai eficiente și mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride, a anunțat, joi, 21 mai 2026 Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

„Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulţi români să îşi poată schimba maşinile vechi şi să susţinem în acelaşi timp economia. Am avizat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla faţă de bugetul iniţial.

Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât şi finanţări noi pentru investiţii publice şi proiecte cu impact direct: Rabla Clasic şi Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficienţă energetică în clădiri, staţii de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor”, a scris ministrul interimar al FinanțelorAlexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a precizat că pentru Rabla alocarea a fost majorată deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piaţa auto şi pentru economie, în condiţiile în care susţine înlocuirea maşinilor vechi, stimulează achiziţiile şi menţine un flux de finanţare predictibil pentru un sector important.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Când vor fi încheiate contractele din programul SAFE: Ministerul Apărării așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

22 mai 2026

De

Când vor fi încheiate contractele din programul SAFE: MApN așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului Ministerul Apărării Naționale salută aprobarea de către Comisia Europeană a acordului de finanțare pentru România în cadrul Programului SAFE („Acțiunea pentru Securitatea Europei”), inițiativă dedicată consolidării capacității de apărare a statelor membre ale Uniunii Europene, se arată într-un comunicat […]

Citește mai mult

Actualitate

Accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, deblocat. Ilie Bolojan: „Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții”

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

21 mai 2026

De

Accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, deblocat. Ilie Bolojan: „Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții” „Se deblochează accesul producătorilor de energie la rețelele electrice. Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții. În schimb, firmele care își vor duce proiectul […]

Citește mai mult

Actualitate

Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

21 mai 2026

De

Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică Ministerul Finanţelor a anunțat că, joi, 21 mai 2026 Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, prin care ţara noastră va avea acces la 16,68 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică.  „Comisia Europeană a […]

Citește mai mult