23 mai 2026 | „Ziua Binelui”, marcată în premieră în Alba Iulia: „În această zi să fim mai buni, să nu ne facem rău și să ne unim pentru a face bine”
„Ziua Binelui” va fi marcată în premieră în Alba Iulia, sâmbătă, 23 mai 2026, la inițiativa unui cetățean al municipiului, Oliviu Gașpar.
„Ziua Binelui” a fost instituită printr-o hotărâre adoptată de Consiliul Local Alba Iulia în ședința din 27 martie 2026.
„Municipiul Alba Iulia s-a remarcat în ultimii ani prin dezvoltarea unor inițiative inovatoare și prin încurajarea colaborării dintre administrația publică locală, societatea civilă, mediul educațional și mediul de afaceri.
În cadrul comunității locale au fost dezvoltate numeroase inițiative care promovează voluntariatul și implicarea civică, printre care participarea anuală la mișcarea globală Giving Tuesday, precum și diverse acțiuni de voluntariat și campanii comunitare organizate la nivel local.
Declararea unei zile dedicate faptelor bune reprezintă o oportunitate de a consolida aceste inițiative și de a crea un moment anual de mobilizare a comunității în jurul unor acțiuni cu impact social pozitiv.
„Ziua Binelui” va avea un caracter simbolic și va încuraja instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, mediul de afaceri și cetățenii municipiului să inițieze sau să sprijine activități dedicate solidarității și implicării comunitare.
Prin acest demers, administrația locală își reafirmă angajamentul de a susține inițiativele civice și de a promova dezvoltarea unei comunități solidare, implicate și responsabile”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
Măcar o dată pe an, într-una din cele 365 de zile, oamenii din Alba Iulia ar putea să lase deoparte tot ce îi desparte. Aceasta este ideea de la care a plecat un localnic când a început demersurile pentru a organiza la Alba Iulia „O zi a binelui”. Concret, ar trebui să fie o zi fără vorbe aruncate cu ură, fără orgolii care cresc mai repede decât înțelegerea, fără graba de a răni înainte de a asculta. Asta nu pentru că ar dispărea problemele, ci pentru că, uneori, așa cum susține Oliviu Gașpar, „un oraș se poate vindeca începând cu un singur gest simplu, și anume alegerea de a nu face rău”.
„Ideea acestei zile este ca, măcar o dată pe an, într-una din cele 365 de zile, oamenii din Alba Iulia să nu-și facă rău unii altora. Peste tot se vorbește despre faptul că românii nu sunt uniți și că se ceartă tot timpul între ei. Haideți să încercăm ca măcar în această zi să fim mai buni, să nu ne facem rău și să ne unim pentru a face bine”, a detaliat Oliviu Gașpar.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
