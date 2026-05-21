FOTO | Cinci eleve ale Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, PREMIATE la Concursul „Libertate și Regat” 2026 – „10 Mai în conștiința națiunii române – 160 de ani”

Cinci eleve ale Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, PREMIATE la Concursul „Libertate și Regat” 2026 – „10 Mai în conștiința națiunii române – 160 de ani”

În data de 10 mai 2026, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj Napoca, în Sala Reduta, a avut loc Gala Finală și premierea elevilor participanți la Concursul „Libertate și Regat” 2026, cu tema „10 Mai în conștiința națiunii române – 160 de ani”.

La ediția a III-a a Concursului „Libertate și Regat”, elevele de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, coordonate de către prof. Iulian Vințan și care au fost premiate la Cluj Napoca în cadrul evenimentului cultural artistic și istoric, sunt:

1. Elena Sicoe – din clasa a VIII-a C, PREMIUL I la secțiunea Arte Vizuale;

2. Elena Cinăzan – din clasa a VIII-a C, PREMIUL al II-lea la secțiunea Arte Vizuale;

3. Natalia Căpâlnean – din clasa a VIII-a C, PREMIUL I la secțiunea Poezie;

4. Andreea Andreș – din clasa a VII-a E, PREMIUL al III- lea la secțiunea Poezie;

5. Nadia Sava – din clasa a VIII-a C, PREMIUL al III-lea la secțiunea Eseu Istoric;

„Felicitări pentru modul deosebit în care ați reprezentat școala noastră! Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia.

