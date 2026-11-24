De ce au fost trimiși în judecată fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, într-un dosar de trafic de influență

Numele fostului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, comisarul-șef Florin Constantin Dogaru, apare într-un dosar penal care a fost înregistrat pe 23 noiembrie 2026 pe rolul Secției penale a instanței.

Cauza are numărul unic 3711/107/2026 și are ca obiect traficul de influență (art. 291 din Codul penal). Se află în stadiul procesual „fond”. Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a transmis următoare cu privire la motivele pentru care cei 5 inculpați au fost trimiși în judecată.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci inculpați – doi ofițeri de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba (IPJ Alba), un consilier local și două persoane implicate în exploatarea materialului lemnos – pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Ce s-a investigat

Demersuri pentru îndepărtarea a doi polițiști care verificau transporturile de material lemnos din zona Câmpeni

Inculpații și acuzațiile reținute

Ofițer de poliție, la data faptei inspector șef al IPJ Alba (56 de ani) – abuz în serviciu: ar fi dispus sancționarea disciplinară a agentului de poliție, deși procedura disciplinară era suspendată de drept ca urmare a sesizării parchetului (episodul 3);

– abuz în serviciu: ar fi dispus sancționarea disciplinară a agentului de poliție, deși procedura disciplinară era suspendată de drept ca urmare a sesizării parchetului (episodul 3); Ofițer de poliție, la data faptelor în cadrul Biroului Control Intern al IPJ Alba (47 de ani) – abuz în serviciu: ar fi efectuat a doua cercetare disciplinară privind agentul cu încălcarea caracterului nepublic al procedurii și a dreptului la apărare al acestuia (episodul 5);

– abuz în serviciu: ar fi efectuat a doua cercetare disciplinară privind agentul cu încălcarea caracterului nepublic al procedurii și a dreptului la apărare al acestuia (episodul 5); La data faptelor consilier local (60 de ani) – trafic de influență, cumpărare de influență și inducerea în eroare a organelor judiciare: ar fi pretins material lemnos în schimbul intervenției sale la inspectorul șef (episodul 2), ar fi remis produse și ar fi promis 5.000 de euro unui investigator cu identitate protejată (episodul 6) și ar fi formulat un denunț nereal (episodul 7);

– trafic de influență, cumpărare de influență și inducerea în eroare a organelor judiciare: ar fi pretins material lemnos în schimbul intervenției sale la inspectorul șef (episodul 2), ar fi remis produse și ar fi promis 5.000 de euro unui investigator cu identitate protejată (episodul 6) și ar fi formulat un denunț nereal (episodul 7); La data faptelor administrator de fapt al unui composesorat silvic din zonă (39 de ani) – două infracțiuni de cumpărare de influență: i-ar fi promis consilierului local materialul lemnos pentru intervenția la inspectorul șef (episodul 2) și, împreună cu un alt inculpat, i-ar fi promis investigatorului suma de 5.000 de euro (episodul 6);

– două infracțiuni de cumpărare de influență: i-ar fi promis consilierului local materialul lemnos pentru intervenția la inspectorul șef (episodul 2) și, împreună cu un alt inculpat, i-ar fi promis investigatorului suma de 5.000 de euro (episodul 6); La data faptelor administrator al unei societăți din domeniul exploatării forestiere (34 de ani) – dare de mită și cumpărare de influență: i-ar fi promis foloase necuvenite agentului care i-a oprit transportul de material lemnos (episodul 4) și, împreună cu un alt inculpat, i-ar fi promis investigatorului suma de 5.000 de euro (episodul 6).

Starea de fapt reținută în rechizitoriu

1. Contextul: controalele polițistului (aprilie – mai 2021)

Începând din aprilie 2021, un agent de poliție care își desfășura activitatea într-o comună din zona Câmpeni a efectuat controale asupra transporturilor de material lemnos provenite dintr-o exploatare forestieră din zonă, în care desfășurau activități doi dintre inculpați. Deși polițistul nu a aplicat nicio sancțiune, aceștia s-ar fi considerat vizați de verificări și ar fi hotărât să acționeze pentru mutarea lui de la post.

După ce agentul a refuzat să se mute, au început să apară sesizări disciplinare și penale la adresa sa, precum și materiale denigratoare publicate pe internet. Consilierul local ar fi susținut aceste demersuri în audiențe la conducerea IPJ Alba. În mai 2021, polițistul a fost delegat, fără acordul său, pentru 60 de zile la un alt post de poliție, iar împotriva lui s-a declanșat o cercetare disciplinară.

2. Influența „cumpărată” pentru mutarea agentului (august 2021)

Potrivit rechizitoriului, la 16 august 2021, consilierul local ar fi pretins de la unul dintre inculpați 14,22 mc de material lemnos, în valoare de 14.242 lei, iar acesta i-ar fi promis lemnul. În schimb, consilierul, care avea influență asupra inspectorului șef al IPJ Alba, ar fi intervenit pe lângă acesta pentru ca agentul să fie cercetat disciplinar și mutat de la post.

3. Sancționarea disciplinară nelegală (septembrie 2021)

Pentru o parte din faptele imputate agentului fusese sesizat parchetul, la 26 mai 2021, printr-o adresă semnată chiar de inspectorul șef. Potrivit Statutului polițistului, într-o asemenea situație procedura disciplinară se suspendă până la soluționarea definitivă a dosarului penal.

Cu toate acestea, la 27 septembrie 2021, inspectorul șef ar fi dispus sancționarea agentului cu diminuarea salariului cu 10% timp de 3 luni, reținând inclusiv faptele aflate în cercetarea parchetului.

Între timp, după ce i s-ar fi transmis că, în lipsa acordului, va fi detașat pentru 6 luni în alt județ, agentul a semnat acordul de mutare, precizând în scris că acesta nu corespunde voinței sale reale. Începând cu 1 octombrie 2021, a fost mutat la un alt post de poliție.

4. Promisiunea de foloase făcută polițistului (noiembrie 2021)

La 5 noiembrie 2021, agentul a oprit în trafic un ansamblu de vehicule care transporta material lemnos pentru societatea administrată de unul dintre inculpați, existând informații că încărcătura depășea cantitatea din documente. Imediat după oprire, administratorul i-ar fi transmis polițistului un mesaj prin care îi cerea să nu verifice transportul, promițându-i foloase necuvenite. Polițistul a refuzat și a condus vehiculele la un depozit pentru inventarierea lemnului.

5. A doua cercetare disciplinară (decembrie 2021 – aprilie 2022)

În decembrie 2021 s-a declanșat o nouă cercetare disciplinară față de același agent, privind modul în care efectuase, la 6 noiembrie 2021, inventarierea acelui transport. Ofițerul din cadrul Biroului Control Intern desemnat să o efectueze ar fi audiat, la 16 februarie 2022, doi polițiști martori în același timp și în același birou, astfel încât fiecare a cunoscut declarațiile celuilalt, iar acestea s-au pus de acord.

La 10 martie 2022, deși constatase că susținerile unui alt polițist contraziceau acuzațiile și erau favorabile agentului, nu l-ar fi audiat și nu i-ar fi cerut un raport. Prin aceasta, ar fi fost încălcate caracterul nepublic al cercetării și dreptul la apărare al polițistului cercetat.

6. Încercarea de a muta un polițist din cadrul BOS Alba (ianuarie – martie 2022)

Ulterior, inculpații ar fi vizat și un polițist din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Alba, care efectua verificări în domeniul forestier în zona Câmpeni. Consilierul local a intrat în legătură cu un investigator cu identitate protejată, care lăsase să se creadă că are influență asupra conducerii Direcției de Operațiuni Speciale și asupra șefului Inspectoratului General al Poliției Române.

La 25 februarie și 7 martie 2022, consilierul i-ar fi remis produse alimentare în valoare de 1.250 lei și băuturi alcoolice, iar la 7 martie 2022 i-ar fi promis, inclusiv în numele celorlalți doi inculpați, suma de 5.000 de euro, pentru ca polițistul să fie mutat din zona Câmpeni, într-un alt județ. Banii nu au mai fost remiși, consilierul întrerupând întâlnirile cu investigatorul.

7. Denunțul nereal (martie 2022)

La 22 martie 2022, consilierul local ar fi depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia un denunț împotriva aceluiași polițist, susținând că acesta i-ar fi dezvăluit existența unor măsuri de supraveghere tehnică privind conducerea IPJ Alba. Din probe ar rezulta că, în realitate, informația îi fusese comunicată polițistului chiar de inculpat, care știa că acuzația este nereală.

8. Încheierea activității

Activitatea infracțională a fost întreruptă la 7 iunie 2022, prin efectuarea unor percheziții domiciliare. Efectele asupra agentului au continuat însă: pe baza acelorași acuzații, i-a fost refuzat ulterior avizul de acces la informații clasificate, iar în iulie 2025 raporturile sale de serviciu au încetat.

Cauza în cifre

5 inculpați trimiși în judecată

9 infracțiuni reținute

5.000 € sumă promisă

72 de volume de circa 200 de file

Măsuri dispuse

Trimiterea în judecată a celor cinci inculpați, cercetați în stare de libertate, prin rechizitoriul din data de 18.11.2026, dosarul cauzei fiind înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Alba.

Latura civilă și măsuri asigurătorii

Agentul de poliție vătămat prin faptele de abuz în serviciu s-a constituit parte civilă, urmând să precizeze cuantumul pretențiilor. În cursul urmăririi penale s-a instituit sechestru asigurător asupra produselor alimentare remise investigatorului cu identitate protejată, în vederea confiscării speciale.

Menționăm că cercetările au fost începute de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, iar prezenta cauză a fost disjunsă din acel dosar.

Precizăm că trimiterea în judecată reprezintă doar o etapă procesuală reglementată de Codul de procedură penală, vinovăția inculpaților urmând a fi stabilită exclusiv de către instanța de judecată, printr-o hotărâre definitivă, aceste acte de urmărire penală nefiind de natură a înfrânge, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.

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