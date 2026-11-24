Anunț DSVSA Alba: Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii sacrificați în gospodării
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba reamintește cetățenilor că examenul pentru depistarea Trichinella este obligatoriu în cazul porcilor sacrificați în gospodării pentru consumul familial. În apropierea sărbătorilor de iarnă, când sacrificarea porcilor reprezintă o tradiție în numeroase localități din județ, DSVSA Alba atrage atenția asupra importanței acestei examinări pentru prevenirea trichinelozei, o boală parazitară care poate avea consecințe grave asupra sănătății oamenilor, se arată într-un comunicat de presă transmis astăzi, 24 noiembrie 2026, de DSVSA Alba.
Examinarea cărnii este necesară indiferent dacă porcul provine din propria gospodărie, a fost crescut în condiții corespunzătoare și nu a prezentat semne de boală. Animalele infestate cu Trichinella pot părea perfect sănătoase, iar prezența parazitului nu poate fi identificată prin simpla examinare vizuală a cărnii.
DSVSA Alba subliniază că nicio parte a porcului sacrificat nu trebuie consumată înainte de obținerea unui rezultat negativ la examenul pentru Trichinella. Recomandarea este valabilă inclusiv pentru șorici, urechi sau alte produse care, în mod tradițional, sunt consumate imediat după sacrificare.
Importanța acestei măsuri preventive este evidențiată și de un caz înregistrat în județul Alba. În luna iulie 2026, la un porc crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua, a fost depistată Trichinella în urma examinării efectuate de medicul veterinar din localitate. Diagnosticul a fost confirmat ulterior în laboratorul DSVSA Alba, iar carnea și subprodusele rezultate au fost declarate improprii consumului uman și dirijate către neutralizare. Examinarea a permis astfel identificarea pericolului înainte ca produsele să fie consumate.
Examenul pentru depistarea Trichinella poate fi efectuat la circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale (CSVSAO) din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Câmpeni și Teiuș, la medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, precum și la alte cabinete medicale veterinare din județ.
Tariful pentru efectuarea examenului la CSVSAO este de 30 de lei + TVA, conform prevederilor legale. Tarifele practicate de cabinetele veterinare private pot fi diferite.
DSVSA Alba recomandă proprietarilor de porci să ia legătura cu medicul veterinar din localitate înainte de sacrificare, pentru a primi informații privind recoltarea probelor de carne, condițiile de prezentare a acestora și locurile în care poate fi efectuată examinarea.
DSVSA Alba pregătește instruirile anuale cu medicii veterinari
În perspectiva perioadei în care se intensifică sacrificarea porcilor în gospodării, DSVSA Alba va organiza instruirile anuale cu medicii veterinari implicați în efectuarea examenelor pentru depistarea Trichinella.
În cadrul acestor instruiri vor fi reamintite cerințele privind recoltarea și examinarea probelor, respectarea procedurilor de diagnostic și măsurile care trebuie aplicate în situația obținerii unor rezultate pozitive.
Aceste activități fac parte din măsurile de pregătire și prevenție desfășurate de DSVSA Alba pentru protejarea sănătății publice în perioada sărbătorilor de iarnă.
Recomandări pentru populație
DSVSA Alba reamintește cetățenilor că porcii sacrificați în gospodării sunt destinați exclusiv consumului familial, iar carnea și produsele rezultate nu pot fi comercializate.
De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu achiziționeze carne de porc sau preparate din carne de la persoane neautorizate, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare, deoarece nu există garanția că produsele provin de la animale examinate și că au fost obținute în condiții corespunzătoare de siguranță alimentară.
Trichineloza se poate transmite la om prin consumul de carne infestată.
DSVSA Alba recomandă tuturor cetățenilor care sacrifică porci în gospodării să efectueze examenul pentru depistarea Trichinella și să nu consume carnea înainte de obținerea unui rezultat negativ. Această măsură este esențială pentru protejarea sănătății întregii familii.
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