VIDEO | Primul microbuz electric din comuna Mirăslău va asigura transportul elevilor, inclusiv spre satele aparținătoare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Primul microbuz electric din comuna Mirăslău va asigura transportul elevilor, inclusiv spre satele aparținătoare

Comuna Mirăslău a făcut un pas important către mobilitatea sustenabilă odată cu achiziționarea primului microbuz electric destinat transportului elevilor. Primarul comunei, Aurel Mărginean, a explicat că vehiculul a fost achiziționat prin eforturile Consiliului Județean Alba și va fi folosit pentru transportul copiilor de pe raza localității către școala din reședința comunei.

„Așa este, prin Consiliul Județean Alba s-a făcut demersul și s-a achiziționat acest microbuz electric pentru a transporta elevii de pe raza comunei Mirăslău la școala din reședință”, a declarat edilul.

Microbuzul școlar va fi alimentat prin noile stații de reîncărcare din Mirăslău

Primarul a precizat că pentru microbuz va fi realizat un racord la curentul electric printr-o stație de reîncărcare, care va deservi și alte mașini electrice ce ar putea fi achiziționate de cetățeni. „Avem o stație de reîncărcare aici, chiar în apropierea școlii, și încă una în satul Lopadea Veche”, a menționat Aurel Mărginean.

El a explicat că stațiile au fost construite printr-un proiect european, finanțat prin PNRR: „Stațiile de reîncărcare sunt gata, numai trebuie să facem racordul și să montăm contorul electric pentru înregistrarea consumului. Atât mai este de realizat”.

Primarul a adăugat că, până acum, nu existau mașini electrice în comună, deoarece nu existau condiții de încărcare. „Sperăm acum, cu această ocazie, că le oferim cetățenilor posibilitatea să-și achiziționeze mașini electrice sau hibride”, a afirmat acesta.

Microbuzul electric va prelua elevii din satele aparținătoare comunei. „Cea mai mare distanță de la școală este satul Rachiș, aproximativ 10 km. Decea și Cicău, câte 4 km, Ormeniș – 7 km, Lopadea – 4 km. Din aceste sate aducem elevii”, a explicat primarul.

În ceea ce privește autonomia microbuzului, edilul a precizat că nu se așteaptă la probleme cu bateria: „Toate diligențele au fost depuse la Electrica, chiar ieri am depus aceste documente. Urmează să vină să legăm la rețea și să montăm contorul”.

Primarul a estimat că microbuzul va putea fi alimentat încă de anul viitor: „Categoric. Noi sperăm în decurs de două săptămâni, nu mai este niciun impediment. Vedem cum se va mișca partea de la Electrica, dar în ceea ce privește investiția, care a trebuit să o facem, este realizată și se poate da în funcțiune”.

