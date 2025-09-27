VIDEO | Primăria Mirăslău, în reabilitare cu bani europeni: Clădire modernă și panouri solare, printr-o investiție de 2,5 milioane de lei
Primăria Mirăslău, în reabilitare cu bani europeni: Clădire modernă și panouri solare, printr-o investiție de 2,5 milioane de lei
Sediul Primăriei din Mirăslău se află în plin proces de reabilitare și modernizare, printr-un proiect finanțat în mare parte din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Valoarea totală a investiției este de 2,5 milioane de lei, din care aproximativ 700.000 de lei reprezintă contribuția primăriei, iar restul de 75% sunt fonduri europene.
„În sfârșit am reușit și noi, prin PNRR, să atragem niște sume importante de bani să renovăm sediul primăriei, lucru care era sugerat de toți cetățenii. După ce am făcut alte obiective, mai importante din punctul nostru de vedere, respectiv grădiniță, școală, drumuri, străzi, a venit și rândul primăriei să o renovăm”, a declarat primarul comunei Mirăslău, Aurel Mărginean, într-un interviu acordat ziarulunirea.ro.
Până în prezent, lucrările de eficientizare energetică a sediului au ajuns la un stadiu de peste 40%. „Lucrurile sunt în grafic. Am reușit și am achitat toată suma pentru lucrările efectuate. A trebuit să întrerupem puțin lucrările pentru că au fost anumite vicii ale construcției și trebuie făcute niște note de suplimentare și aducere în parametri normali, pentru a putea da garanție lucrării. De vineri, 12 septembrie, constructorul ne-a confirmat că se va apuca să pună în practică soluția nouă adoptată și sperăm, așa cum e graficul de realizare, să se respecte termenul de finalizare a lucrărilor. Chiar sperăm să fie mai repede terminate”, a explicat edilul.
Panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru vehicule electrice, parte din proiect
Proiectul include și măsuri de sustenabilitate, precum panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru vehicule electrice. „Sus, pe terasă, avem 300 de metri de panouri fotovoltaice, care vor asigura, sperăm noi, independența totală a energiei necesare, aproximativ 15 kilowați. Avem două stații de reîncărcare: una la Mirăslău, care deja e aproape finalizată, și una la Lopadea Veche. Anul trecut am primit și microbuzul electric școlar”, a mai precizat Aurel Mărginean.
În ceea ce privește termenele, edilul a subliniat că acestea sunt strânse: „Pentru stațiile de reîncărcare, termenul este octombrie 2025. Deci termenul este foarte scurt, am făcut mare parte din el, inclusiv branșamentele s-au asigurat până acolo. Pentru sediul primăriei, termenul este 31 martie 2026”.
Totuși, primarul speră că lucrările la sediu se vor finaliza mai repede decât prevede contractul. „Bineînțeles, noi sperăm, și așa m-am înțeles cu constructorul, având în vedere că sunt într-o stare avansată de lucrări și lucrările exterioare sunt aproape de finalizare. Chiar dacă se schimbă timpul și nu se poate lucra în exterior, sunt lucrări de interior care se pot ataca și până la sfârșitul anului sperăm noi să fie finalizată lucrarea”, a conchis Aurel Mărginean.
