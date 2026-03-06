VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Municipiului Blaj a semnat, vineri, două contracte de finanțare europeană cu ADR Centru, în valoare totală de aproximativ 3 milioane de euro. Proiectele vizează eficientizarea energetică a unor blocuri din oraș și digitalizarea serviciilor oferite de administrația locală.
Potrivit administrației locale, cel mai mare dintre cele două proiecte, în valoare de 12,5 milioane de lei, prevede lucrări de eficientizare energetică pentru mai multe blocuri din Blaj, respectiv blocurile 1 și 2 de pe strada Brițiu și blocul G2 de pe Câmpul Libertății.
Cealaltă investiție cuprinde digitalizarea serviciilor oferite de administrația locală. Anunțul a fost făut printr-un videoclip publicat de edilul din Blaj:
,,Este vineri, dar săptămâna se termină cu vești bune pentru administrația blajană și pentru locuitorii din zona Blajului. Astăzi am semnat două contracte de finanțare europeană cu agenția Centrum. Unul se referă la eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale, în valoare de 12.500.000 de lei, deci 2.500.000 de euro, care se referă la ceea ce înseamnă lucrări de eficientizare pentru blocurile de pe Brițiu, blocul 1, blocul 2, ci pe Câmpul Libertății G2.
Lucrările, cred că deja le știm, că avem parcurse aproape 9 blocuri care le-am eficientizat în Blaj, înseamnă izolarea cu vată de 15, termopane de sticle. Avem prinse și aerile condiționate pentru apartamente care sunt prinse în acest preț. Proprietarii nu plătesc niciun bani, cei 2% sunt suportați de către primărie.
Deci acesta este un proiect din cele șase depuse, avem deja semnate două pe eficientizare energetică și urmează în analiză, în funcție de capacitatea lor de a analiza, a ADR-ului, celelalte patru. Sperăm să le obținem pe toate și să-i dăm contracte de finanțare pe toate, astfel încât cât mai multe blocuri din Blaj să beneficieze de acest privilegiu de eficientizare energetică.
Al doilea proiect pe care l-am semnat-o cu ADR-ul se referă la creșterea gradului de digitalizare a serviciilor din primărie.
Este un proiect de 500.000 de euro. O explicație mai directă, avem 5 laptopuri care găzduiesc 5 roboți pe următoarele compartimente Contabilitate, Achiziții, Registratură, Secretarea Generală, Investiții. Pe lângă acesta mai avem și un asistent virtual al paginii de web a primăriei. Este un domeniu care ne interesează, pe care vrem să-l promovăm în mod constant”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei Comunei Fărău se desfășoară temporar în sediul fostei grădinițe. Asta pentru că sediul primăriei locale este reabilitat și modernizat. Primăria a fost construită în 1980 și a fost reabilitată o singură dată, în interior, în […]
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim” Parcul Rotary și Parcul Petőfi Sándor din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Anunțul a fost făcut de primarul din Blaj, printr-un videoclip publicat pe o rețea de socializare. Lucrările urmează să […]
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare” La solicitarea primarilor Radu Marcel Tuhuț și Cornel Napău, recent s-a desfășurat la Primăria Abrud o întâlnire cu directorul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar avea un obiect de reglementare clar
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar...
Dani Mocanu ar urma să ajungă la închisoare în România. Manelistul va fi predat de autoritățile italiene
Dani Mocanu ar urma să ajungă la închisoare în România. Manelistul va fi predat de autoritățile italiene Dani Mocanu, aflat...
Știrea Zilei
Femeie din Alba, înșelată de falși reprezentanți ANAF: A rămas fără 300.000 de euro din contul firmei. Cum au acționat
Femeie din Alba, înșelată de falși reprezentanți ANAF: A rămas fără 16 miliarde de lei din contul firmei. Cum au...
VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI. Ce au descoperit polițiștii
VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI....
Curier Județean
Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE: „Încep srategiile și emoțiile”
Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE Echipele de robotică...
VIDEO | Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend
Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend Astăzi, 6 martie...
Politică Administrație
VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației...
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...