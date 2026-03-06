Politică Administrație

VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației

Primăria Municipiului Blaj a semnat, vineri, două contracte de finanțare europeană cu ADR Centru, în valoare totală de aproximativ 3 milioane de euro. Proiectele vizează eficientizarea energetică a unor blocuri din oraș și digitalizarea serviciilor oferite de administrația locală.

Potrivit administrației locale, cel mai mare dintre cele două proiecte, în valoare de 12,5 milioane de lei, prevede lucrări de eficientizare energetică pentru mai multe blocuri din Blaj, respectiv blocurile 1 și 2 de pe strada Brițiu și blocul G2 de pe Câmpul Libertății.

Cealaltă investiție cuprinde digitalizarea serviciilor oferite de administrația locală. Anunțul a fost făut printr-un videoclip publicat de edilul din Blaj: 

,,Este vineri, dar săptămâna se termină cu vești bune pentru administrația blajană și pentru locuitorii din zona Blajului. Astăzi am semnat două contracte de finanțare europeană cu agenția Centrum. Unul se referă la eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale, în valoare de 12.500.000 de lei, deci 2.500.000 de euro, care se referă la ceea ce înseamnă lucrări de eficientizare pentru blocurile de pe Brițiu,  blocul 1, blocul 2, ci pe Câmpul Libertății G2.

Lucrările, cred că deja le știm, că avem parcurse aproape 9 blocuri care le-am eficientizat în Blaj, înseamnă izolarea cu vată de 15, termopane de sticle. Avem  prinse și aerile condiționate pentru apartamente care sunt prinse în acest preț. Proprietarii nu plătesc niciun bani, cei 2% sunt suportați de către primărie.

Deci acesta este un proiect din cele șase depuse, avem deja semnate două pe eficientizare energetică și urmează în analiză, în funcție de capacitatea lor de a analiza, a ADR-ului, celelalte patru. Sperăm să le obținem pe toate și să-i dăm contracte de finanțare pe toate, astfel încât cât mai multe blocuri din Blaj să beneficieze de acest privilegiu de eficientizare energetică. 

Al doilea proiect pe care l-am semnat-o cu ADR-ul se referă la creșterea gradului de digitalizare a serviciilor din primărie.

Este un proiect de 500.000 de euro. O explicație mai directă, avem 5 laptopuri care găzduiesc 5 roboți pe următoarele compartimente Contabilitate, Achiziții, Registratură, Secretarea Generală, Investiții. Pe lângă acesta mai avem și un asistent virtual al paginii de web a primăriei. Este un domeniu care ne interesează, pe care vrem să-l promovăm în mod constant”.

