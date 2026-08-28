VIDEO | Primăria Alba Iulia, absentă de la recepția prealabilă a autobuzelor electrice achiziționate prin PNRR. Comisia AIDA-TL a așteptat degeaba reprezentanții administrației locale

Primăria Alba Iulia, absentă de la recepția prealabilă a autobuzelor electrice achiziționate prin PNRR. Comisia AIDA-TL a așteptat degeaba reprezentanții administrației locale

Primăria Alba Iulia și Primăria Ciugud nu și-au trimis vineri, 28 august 2026, reprezentanții la recepția prealabilă a bunurilor achiziționate prin proiectele finanțate prin PNRR. Membrii comisiei de constatare și verificare tehnică s-au deplasat la autobaza Primăriei Alba Iulia din zona Partoș, însă reprezentanții celor două administrații locale nu au mai ajuns.

La întâlnirea programată pentru ora 11.00 s-au prezentat doar reprezentantul AIDA-TL și reprezentanții operatorului de transport. Comisia trebuia să verifice mijloacele de transport și celelalte bunuri achiziționate prin proiectele PNRR înainte de predarea acestora către operator.

Potrivit lui Florin Cândea, șef serviciu AIDA-TL, procedura a fost stabilită printr-o decizie adoptată de Consiliul Director al Asociației.

„În data de 24 august, Consiliul Director AIDA-TL a adoptat decizia numărul 1 privind constituirea unei comisii de constatare și verificare tehnică a bunurilor achiziționate în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR, Componenta 10, Fondul Local. S-au făcut adrese pentru constituirea unei comisii care trebuia să aibă reprezentanți ai Municipiului Alba Iulia, reprezentanți ai comunei Ciugud, reprezentanți ai operatorului de transport și reprezentanți ai AIDA-TL”, a declarat Florin Cândea pentru ziarulunirea.ro.

Acesta a precizat că Primăria Alba Iulia și Primăria Ciugud au formulat plângeri prealabile împotriva deciziei și nu au desemnat membri în comisie.

„Împotriva acestei decizii, Primăria Alba Iulia și Primăria Ciugud au formulat plângeri prealabile și, la adresele respective pentru desemnarea membrilor, nu au desemnat pe nimeni. Astfel că astăzi, ca urmare a adresei 605 din 27 august, am convocat comisia pentru a efectua verificarea tehnică în data de 28 august, la ora 11. Nu am primit niciun răspuns de la Primăria Alba Iulia și nici de la Primăria Ciugud. Ne-am prezentat doar un reprezentant de la AIDA și reprezentanții operatorului de transport”, a spus șeful serviciului AIDA-TL.

Ce urma să fie verificat

Florin Cândea a explicat că recepția prealabilă presupunea verificarea funcționării bunurilor care urmează să intre în serviciul public de transport: ,,Pe scurt, astăzi trebuia să facem, conform graficului, verificări, să vedem dacă funcționează mijloacele care urmează să fie puse la dispoziție și, urmând, dacă sunt conforme, să facem predarea către operatorul de transport, conform hotărârii de Consiliu Local, după încheierea actului adițional, în baza hotărârii AGA”, a declarat acesta.

În condițiile în care reprezentanții administrațiilor locale nu s-au prezentat, situația urmează să fie adusă la cunoștința conducerii AIDA-TL: „Pentru că nu a venit nimeni de la Primărie, o să informez conducerea AIDA-TL și probabil o să urmeze alte adrese, alte discuții și să vedem ce se poate face”, a mai spus Florin Cândea.

Acesta a subliniat că, în prezent, Municipiul Alba Iulia este încă membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AIDA-TL: „În momentul de față, când vorbim, Alba Iulia este membru al AIDA-TL până în data de 7 ianuarie 2027, când și-a anunțat retragerea”, a precizat Florin Cândea.

Totodată, reprezentantul AIDA-TL a arătat că documentația a fost transmisă și către Consiliul Concurenței pentru obținerea avizului privind ajutorul de stat: „În cursul zilei de ieri am trimis documentația și la Consiliul Concurenței pentru a obține avizul de legalitate pe ajutorul de stat, mai puțin hotărârea de la Ciugud, cu care probabil în cursul zilei de astăzi o să completăm documentația”, a afirmat acesta.

Referitor la poziția Primăriei Alba Iulia, Florin Cândea a declarat că instituția a transmis o adresă amplă în care și-a prezentat punctele de vedere.

„Primăria Alba Iulia susține că nu avea de ce să vină aici să facă această verificare. Ei ne-au trimis o adresă de 17-20 de pagini în care își spun toate punctele de vedere. Noi le respectăm decizia, că nu avem ce face”, a concluzionat reprezentantul AIDA-TL.

Directorul STP: „Duminică este termenul-limită PNRR pe România”

La autobaza din zona Partoș a fost prezent și Stelian Nicola, directorul STP Alba Iulia, care a atras atenția asupra termenului-limită pentru implementarea proiectelor finanțate prin PNRR. Potrivit acestuia, duminică, 30 august 2026, ar fi ultima zi până la care bunurile achiziționate prin proiecte ar trebui să fie puse la dispoziția cetățenilor.

„Duminică, 30 august, este termenul-limită PNRR pe România. Aceste mijloace de transport care se află în spatele nostru au fost achiziționate în 2022, în urma unei licitații publice. Până duminică ar fi trebuit să fie în trafic pentru cetățeni”, a declarat Stelian Nicola.

Directorul STP susține că termenul inițial prevăzut în contract era 28 mai 2025 și că, între timp, au existat mai multe prelungiri: „Inițial, prin contractul încheiat cu finanțare pe PNRR, termenul-limită a fost 28 mai 2025. Trebuia să fie cu călători în ele pe traseele din municipiul Alba Iulia. Prin diferite prelungiri, s-a ajuns în lunile iunie-iulie 2026 la intenția de a se schimba operatorul fără licitație publică, prin măsuri de urgență”, a afirmat acesta.

Nicola susține că, dacă bunurile nu vor fi puse în circulație și la dispoziția cetățenilor până la expirarea termenului, ar putea exista consecințe financiare majore.

„Nu s-a reușit, aceste autobuze au rămas imobilizate și va fi ori corecție de 100% pentru bugetul celor două comune, ori recuperare integrală, pentru că la momentul T0, adică luni, nu vor fi în trafic”, a declarat directorul STP.

Acesta a mai susținut că unele dintre mijloacele de transport nu ar avea, la momentul declarațiilor, toate documentele necesare pentru circulația pe drumurile publice: „După cum ați văzut și dumneavoastră, nu au nici măcar RCA. Se circulă cu ele ilegal. Chiar acum a venit un autobuz de la Ciugud, unul a fost la niște filmări și nu are nici măcar răspunderea civilă auto obligatorie pentru a circula pe drumurile publice”, a spus Nicola.

Cinci proiecte PNRR, de la autobuze și microbuze la ticketing și automate de bilete

Potrivit directorului STP, este vorba despre cinci proiecte distincte finanțate prin PNRR: „Unul este pentru autobuze și un microbuz, al doilea pentru cinci microbuze, al treilea pentru sistemul de ticketing instalat pe aceste mijloace de transport, care nu funcționează astăzi și nu va funcționa luni, pentru că nu a fost cumpărat sistemul de back-office care asigură comunicația între mijloacele de transport și serverele operatorului”, a declarat Stelian Nicola.

Acesta a susținut că nici automatele de bilete montate în municipiu nu sunt funcționale în mod complet: „La fel și automatele de vânzare bilete care sunt în municipiu, niciunul nu este funcțional. Este cel de la Alba Mall care, într-adevăr, ia bani, dar nu dă nici rest, nici bilete”, a afirmat directorul STP Alba Iulia.

Conform acestuia, sistemul de back-office necesar pentru funcționarea automatelor ar costa aproximativ 950.000 de lei fără TVA.

„Sunt toate în probe, pentru că și la aceste automate de vânzare bilete au uitat să cumpere sistemul de back-office. Costă aproximativ 950.000 de lei fără TVA. Și mai sunt încă 35 de stații care au fost montate în oraș”, a mai spus Nicola.

Directorul STP a criticat și modul în care au fost amplasate unele stații de călători, susținând că acestea nu au fost repartizate în funcție de nevoile reale ale transportului public.

„În multe locuri sunt puse câte două stații, locuri unde nici măcar nu sunt călători. În loc să fie repartizate în funcție de cunoștințele operatorului sau dorințele cetățenilor, au fost montate cum s-a putut”, a declarat acesta.

STP reclamă că nu au fost efectuate testele complete de autonomie

O altă problemă ridicată de Stelian Nicola este cea a testării autobuzelor electrice înainte de recepție.

Directorul STP susține că documentația achiziției ar prevedea verificarea mijloacelor de transport în condiții reale de trafic pe o distanță de minimum 1.500 de kilometri.

„Caietul de sarcini al acestei achiziții prevede, în vederea recepției, o verificare minimă pentru 1.500 de kilometri în condiții reale de trafic, cu consumatorii, aerul condiționat sau, respectiv, căldura, dacă este cazul, pornite, astfel încât să se asigure autonomie de cel puțin 220 de kilometri a acestor mijloace de transport”, a declarat Nicola.

Potrivit acestuia, testele efectuate până în prezent ar fi fost realizate pe aproximativ 300 de kilometri pentru fiecare autobuz și fără încărcătură sau condiții reale de exploatare.

„Nu s-au făcut acești 1.500 de kilometri cu fiecare autobuz, s-au făcut cam 300 de kilometri și, din păcate, s-a validat prin procesele-verbale de recepție autonomia nu cea reală, ci cea din ofertă, scriptică, de 515,18 kilometri, autonomia cu care ofertantul a câștigat licitația de la Alba Iulia”, a susținut directorul STP.

Acesta afirmă că autonomia reală ar fi semnificativ mai mică în condiții reale de utilizare: „Ele nu au 515 kilometri autonomie, așa cum a validat comisia de recepție. Au aproximativ 240 de kilometri dacă nu au încărcătură, adică nu au călători și nu au niciun consumator pornit”, a declarat Stelian Nicola.

„Am dorit să le preluăm și să le dăm cetățenilor”

Directorul STP a afirmat că Ministerul Dezvoltării ar fi comunicat, în luna mai, că STP este operatorul care poate prelua noile mijloace de transport: „Ministerul Dezvoltării, printr-o adresă comunicată atât către AIDA, cât și către Municipiul Alba Iulia, în 22 mai anul acesta, le-a transmis că STP este singurul operator valid, legal, care poate prelua aceste mijloace de transport noi”, a declarat Nicola.

Potrivit acestuia, absența reprezentanților administrațiilor locale de la recepția prealabilă de vineri a împiedicat continuarea procedurilor într-un moment extrem de important pentru finalizarea proiectelor.

„Ne aflăm aici mai mult pentru a puncta această ultimă zi în care legal puteau să ajungă mijloacele de transport la dispoziția cetățenilor din municipiu. De luni veți auzi că vina, culpa pentru că aceste autobuze nu circulă este a operatorului STP și a AIDA-TL, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară care gestionează în comun toate acestea. Am dorit doar să punctăm că noi am dorit să le preluăm, să le dăm către cetățeni și am fost în locul indicat în adresa AIDA”, a spus directorul STP.

Acesta susține că, în loc să participe la procedura de verificare și recepție, Alba Iulia și Ciugud au ales să formuleze plângeri prealabile.

„În loc ca Municipiul să ne comunice și să ne roage ca această comisie de recepție prealabilă să lucreze și în noaptea de luni spre marți, să lucrăm și schimbul 3 ca să le punem cât mai repede la dispoziția cetățenilor, au ales de cuviință Alba Iulia și Ciugudul să formuleze plângeri prealabile pentru a bloca recepția, pentru a bloca accesul cetățenilor la aceste mijloace de transport”, a declarat Stelian Nicola.

Vineri, 28 august 2026, la autobaza din Partoș, recepția prealabilă a bunurilor achiziționate prin PNRR nu a putut fi desfășurată în formula stabilită inițial, după ce reprezentanții Primăriei Alba Iulia și ai Primăriei Ciugud nu s-au prezentat și nici nu au desemnat membri în comisie.

Situația vine cu doar două zile înainte de termenul invocat de reprezentanții AIDA-TL și STP pentru finalizarea proiectelor și punerea bunurilor finanțate prin PNRR la dispoziția cetățenilor.

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