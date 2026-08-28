Un ardelean și-a pierdut viața pe litoral: Salvamarii l-au scos de 3 ori din mare înainte de tragedie

Un bărbat de 61 de ani, din Brașov, a murit în Eforie Nord după ce a intrat în mare, deși pe plajă era arborat steagul roșu, iar salvamarii l-au avertizat în repetate rânduri cu privire la pericol.

Potrivit primelor informații, turistul fusese scos din apă de salvamari de trei ori în aceeași zi. În ciuda avertismentelor, acesta a revenit în mare.

La cea de-a patra intervenție, situația a devenit dramatică. Salvamarii l-au scos din apă și au început imediat manevrele de resuscitare pe plajă. La fața locului au fost solicitate echipajele medicale, iar ulterior resuscitarea a fost preluată de medicii SMURD.

A fost solicitat și elicopterul pentru ca bărbatul să poată fi transportat cât mai rapid la spital. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori și cadrele medicale, turistul a decedat.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Eforie au fost sesizați joi, 27 august, în jurul orei 16:30, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi înecat în Eforie Nord.

Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat incidentul. Echipajul medical a constatat decesul bărbatului.

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