România Under 17, cu blăjenii Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), performanță remarcabilă la Mondiale | Sferturi de finală pentru „tricolori”, la prima participare

Reprezentativa României Under 17 de volei masculin a realizat o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de la Doha (Qatar), „tricolorii” ajungând în sferturile de finală!

Din efectivul reprezentativei noastre au făcut parte și doi voleibaliști crescuți la CSȘ Blaj (un mare plus și felicitări pentru antrenorul Alexandru „Delu” Man), centrul Andrei Șuteu (titular și printre remarcații României) și coordonatorul Tudor Bălău.

România a pătruns între primele 8 echipe ale lumii la această categorie, la prima sa participare din istorie la Under 17. Franța s-a impus cu 3-0 (25-17, 25-19, 25-21), la Doha, în sferturile de finală (Șuteu – 6 puncte, Bălău – zero), însă generația României merită lăudată pentru acest parcurs care a cuprins 5 partide, dintre care 3 adjudecate de elevii lui Marian Apostu.

România și-a început aventura cu Italia, una dintre marile forțe ale voleiului juvenil mondial, deținătoarea titlului la această categorie de vârstă, eșec cu 0-3 (24-26, 22-25, 21-25), Șuteu realizând 6 puncte (Bălău a intrat pe parcurs). A urmat prima victorie a României la un Campionat Mondial Under 17, 3-0 (25-14, 26-24, 25-15) cu Cuba (Șuteu – 12 puncte, Bălău nu a jucat). În disputa cu India, scor 3-1 (25-21, 23-25, 25-18, 25-16), s-a realizat calificarea în optimile de finală (Șuteu – 7 puncte, Bălău nu a evoluat), de pe poziția a opta a ierarhiei generale. În primul meci eliminatoriu, contra Tunisiei, a fost o victorie extraordinară, 3-1 (26-15, 25-11, 23-25, 25-19), cu Șuteu – 7 puncte, însă Franța ne-a oprit parcursul spre „careul de ași”.

Retragerea din cauza temerilor legate de securitate a patru naționale calificate (SUA, Cehia, Japonia și Puerto Rico) i-a făcut pe cei de la FIVB să refacă tragerea la sorți a grupelor, care s-au transformat din 6 în 5, pentru că nu a mai fost timp de invitare a altor reprezentative. În urma noii trageri, România și-a păstrat locul în grupa B, alături de Italia și India. Numai că, în locul Tunisiei, tinerii jucători antrenați de Marian Apostu au jucat împotriva Cubei în grupe.

Foto: FRV (Volleyball World)

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