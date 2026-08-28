Video | Incendiu pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu, în zona benzinăriei MOL: Remorcă încărcată cu băuturi, cuprinsă de flăcări

Incendiu pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu, în zona benzinăriei MOL: Remorcă încărcată cu băuturi, cuprinsă de flăcări

Pompierii din Sebeș intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o remorcă ce transporta băuturi, pe autostrada A1, în zona benzinăriei MOL, pe sensul Sebeș–Sibiu.

Șoferul a decuplat capul tractor de remorcă înainte de intervenția pompierilor, potrivit primelor informații.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A1, in zona benzineriei MOL, sens Sebes-Sibiu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu ce se manifestă la o remorca care transporta băuturi, capul tractor fiind decuplat de la remorca de către șofer.

Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

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