Video | Bărbat de 37 de ani din Blaj, cu mandat european de arestare, reținut de polițiști: Era căutat de autoritățile din Germania pentru săvârșirea infracțiunii de furt

Bărbat de 37 de ani din Blaj, cu mandat european de arestare, reținut de polițiști: Era căutat de autoritățile din Germania pentru săvârșirea infracțiunii de furt

Un bărbat de 37 de ani din Blaj, posesor al unui mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de furt, emis de autoritățile din Germania.

Conform IPJ Alba, la data de 27 august 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat, pe raza municipiului Blaj, un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din municipiu, pe numele căruia a fost emis de către autoritățile judiciare din Germania un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar, pentru o perioadă de 30 de zile.

Pentru depistarea celor în cauză, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare, obținute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

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