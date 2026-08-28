Tragedie la Sebeș: Bărbat de 37 de ani, găsit mort pe marginea râului Sebeș. Ce au descoperit polițiștii
Tragedie la Sebeș: Bărbat de 37 de ani, găsit mort pe marginea râului Sebeș. Ce au descoperit polițiștii
Un bărbat de 37 de ani a fost găsit decedat pe marginea râului Sebeș, în municipiul Sebeș.
Conform IPJ Alba, la data de 27 august 2026, în jurul orei 19.00, în urma unui apel prin 112, polițiștii din Sebeș s-au deplasat pe raza municipiului, de unde a fost sesizat faptul că o persoană este decedată.
Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 37 de ani, care era decedat pe marginea râului Sebeș.
În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme de violență.
Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei morții.
Potrivit concluziilor medico- legale, moartea bărbatului a fost cauzată de hemoragie internă, consecutivă unui traumatism toracic, în cadrul unui politraumatism.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.
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